Sara Jo pokušala je izboriti svoju pobjedu na Beoviziji i predstavljati Srbiju, no to joj je nažalost promaknulo, ali ovaj spektakl je svejedno pratila.

Sara Jo zauzela je drugo mjesto na Beoviziji i tako propustila mogućnost da predstavlja Srbiju na Eurosongu. No ovaj show svejedno nije željela propustiti.

Na svom Twitter profilu objavila je kratki video u kojem vidimo kako prati show koji se odvija u Torinu.

Pjevačica je zamišljeno gledala u stranu dok je na malim ekranima nastupala predstavnica Armenije, Rosa Linn.

Ispod objave nizali su se komentari "Brate ne plači, ti si profesionalčina za ove amatere tamo", "Šokirana?", "Ti bi mnogo bolje", "Uvrijeđena", ''Da si otišla, bila bi jedna od mnogih Sara Yo...''

Ovako je Sara komentirala svoj neodlazak na Eurosong.

"Naravno da mi je bilo žao što mi je "promakla" prilika da ove godine predstavljam svoju zemlju, i to u svojoj voljenoj Italiji ali, iz ove perspektive, jedini pravi poraz bi bio da svoju zamisao nisam izgurala do kraja, a zatvaram ovo poglavlje kao jedno od najvrednijih iskustava do sada, s nastupom na koji sam itekako ponosna i s potvrdom da je to jedino mjesto gdje se osjećam kao svoja na svome. A ono što ste mi vi pružili neću nikada zaboraviti! Također, najiskrenije čestitke magičnoj Konstrakti koja nije bila sinonim za autentičnost samo na Pesmi za Evroviziju, već tijekom čitave svoje karijere. Nastavi nas inspirirati i podsjećati koliko je lijepo biti beskompromisno svoj", zaključila je pjevačica.

Hrvatska ne ide u finale, Ukrajina je izborila svoje mjesto, a evo tko su ostale zemlje koje ćemo opet vidjeti u subotu! +38

Kakva šteta! Mia Dimšić nije prošla u finale Eurosonga, no komentari na njezin nastup su posve druga priča +24