Najbogatija Srpkinja Sandra Meljničenko se tijekom 90-ih godina proslavila u popularnoj srpskoj grupi Models, a danas živi u Rusiji sa suprugom milijarderom Andrejom Meljničekom i njihovo dvoje djece, a u javnosti se rijetko kada pojavljuje.

Sandra Meljničenko bila je jedna od članica srpske grupe Models, koja je slovila kao najatrakivnija na ovim prostorima jer činile su je nekoć popularne manekenke, a uz nju članice su bile i Ivana Berendika te Ivana Stamenković Sindi. Njihov hit "Pare, pare, pare" pokorio je top ljestvice, a i danas kod nekih budi nostalgiju.

No Sandra se uspješne glazbene karijere odrekla nakon što je upoznala ruskog multimilijardera Andreja Meljničenka s kojim je u braku posljednjih 17 godina, a danas živi povučenim životom. Na raskošnoj svadbi pjevali su im Christina Aguilera i Enrique Iglesias, a svečanost su navodno platili vrtoglavih tri milijuna dolara.

"Imamo vrlo sličan ukus u svim segmentima – od garderobe do interijera. Moj zaručnički prsten sam, tjedan dana prije no što će mi ga Andrej pokloniti, gledala i razmišljala: 'Baš bih voljela da ga imam'. Niti je tada on bio sa mnom niti sam mu to spominjala, a u cijeloj Moskvi odabrao je baš njega. To je jednostavno nevjerojatno", otkrila je Sandra u jednom intervjuu nakon zaruka.

No najbogatija Srpkinja detalje privatnog života vješto krije, čak nema ni profile na društvenim mrežama, a njezine fotografije tek su nekoliko puta osvanule na profilima njezinih prijatelja i prijateljica, među kojima je i naša pjevačica Nina Badrić. Njih dvije povezuje blisko prijateljstvo, a Nina je bila gošća i Sandrine jathe, koja je među najvećima na svijetu i vrijedna 400 milijuna dolara, a koja joj je ovih dana zaplijenjena kao dio posljedica ruske invazije na Ukrajinu.

Osim u Hrvatskoj prijateljice su luksuznom jahtom plovile i Karibima, čime se Nina bila pohvalila i na društvenim mrežama.

"Moramo napokon pronaći taj “pravi” japanski kimono. I da još najmanje 100 rođendana proslavimo s osmijehom “oko glave “ kao i sve do sada. Da stvaramo nove prekrasne uspomene koje ćemo uvijek izvući iz sjećanja kada dođe i poneki tmuran dan. Sretan ti rođendan ljepoto moja, voli te tvoja Nina", poručila je Nina Sandri prošle godine povodom njezinog rođendana.

Zanimljivo je i da je Sandrina majka Vanja Nikolić porijeklom iz Hrvatske, točnije iz Baške Vode, a ljeta provodi u Brelima.

