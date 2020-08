Roger Federer je svoju suprugu Mirku upoznao 2000. u Sydneyju, a par se vjenčao devet godina kasnije. Slavni tenisač danas slavi 39. rođendan.

Švicarac Roger Federer jedan je od najboljih tenisača na svijetu, a ovaj slavni sportaš tijekom zavidne karijere je osvojio 20 Grand Slam turnira - najviše u povijesti.

Profesionalno se tenisom počeo baviti 1998. godine, a jedno je vrijeme igrao badminton i košarku. Osim zavidnih titula koje je osvojio tijekom svoje blistave karijere, Federer ima i privatni život za poželjeti.

Svoju suprugu Mirku upoznao je 2000. godine na turniru u Sydneyju, a i ona se profesionalno bavila tenisom. Od karijere je odustala 2002. godine zbog ozljede stopala, no kasnije je istaknula kako ne žali ni za čime. Par se vjenčao na imanju kraj Basela u travnju 2009. godine, a iste godine Mirka je rodila blizanke Mylu i Charlene. Pet godina kasnije u obitelji su ponovno dobili iznenađenje kada je Mirka rodila blizance Lennyja i Lea.

Šansa da se rode blizanci su tek 33 trudnoće u njih tisuću, a pravo je čudo kada se dvaput zaredom u nekoj obitelji to dogodi. To su čudo doživjeli popularni tenisač i njegova supruga, no ništa nije slučajno. Njegova starija sestra Diana također ima blizance, a u Federerovoj obitelji već generacijama se rađaju blizanci.

Zbog karijere Roger mora često putovati, a upravo zbog toga on i supruga su se odlučili na obrazovanje svoje djece kod kuće, kako bi mališani s njima mogli ići gdje god treba.

"Vrlo sam sretan što sa svojom djecom mogu putovati po svijetu i otkrivati nove gradove. Oni obožavaju putovanja i uzbuđeni su uvijek prije puta, koliko god često da negdje idemo", ispričao je jednom prilikom tenisač. Dodao je kako svi vole igrati tenis, a njegovi obožavatelji zezaju se na njihov račun te često komentiraju kako ih odmalena mogu učiti tenisu u parovima u kojem bi sigurno bili prvaci.