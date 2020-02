Robert Pattinson glumit će novog Batmana, a sada znamo i kako će izgledati u popularnom crnom odijelu.

Obožavatelji Batmana konačno su došli na svoje i vidjeli najnovije izdanje njihova omiljenog super heroja, čovjeka šišmiša, kojeg će utjeloviti Robert Pattinson. Video je objavio redatelj filma Matt Reeves, traje 56 sekundi, a u glavnom fokusu nalazi se Robert u Batmanovu odijelu i maska koja mu prekriva nos i oči.

Danas 33-godišnji Robert je svjetku slavu stekao nakon glavne uloge u "Sumrak sagi" u kojoj je glumio zgodnog mladog vampira, a u ulozi Batmana naslijedit će starijeg kolegu Bena Afflecka.

Službena vijest o novom glumcu objavljena je nakon što je Reeves, koji je režirao i filmove "Cloverfiedl", "Dawn of the Apes", "War for the Planet of the Apes", preuzeo projekt u Warner Brosu od samog Afflecka. On je odstupio s redateljske i glumačke pozicije, nakon što je Batmana glumio u "Dark Knightu" i "Batman v Superman: "Dawn od Justice" i "Justice League".

Snimanje novog nastavka započelo je u siječnju ove godine u Londonu, a u kinima bi se trebao početi prikazivati u lipnju 2021. godine. Osim Roberta u filmu će glumiti Zoe Kravitz kao Žena mačka, Paul Dano kao Riddler, Colin Farrell će glumiti Pingvina, a u ostalim će se ulogama naći John Turturro, Jeffrey Wright, Andy Serkis i Peter Sarsgaard.

Hoće li nas novi nastavak i glumac oduševiti ili razočarati, vidjet ćemo sljedeće godine, ali popis glumačke ekipe itekako zvuči zanimljivo.