Richey Manic bio je gitarist benda Manic Street Preachers, za koji je pisao i pjesme. Na dan kada su trebali otići na turneju u SAD Richey je nestao, a ni 25 godina kasnije ne zna se gdje je.

Richard James Edwards britanski je glazbenik poznat i pod imenima Richey James ili Richey Manic, a svirao je ritam gitaru te pisao tekstove pjesama u bendu Manic Street Preachers. Njegov istančani stil pisanja pjesama bio je planetarno poznat, a slavni glazbenik danas ima kultni status kao jedan od najboljih svoje generacije.

Na početku karijere Richey je bio član ekipe benda Manic Street Preachers, jedno vrijeme bio im je vozač, a nakon što su primijetili njegov talent za pisanje i sviranje, postao je redovan član benda. Upravo on zaslužan je za glazbeni smjer popularnoga benda, no postao je popularan zbog nečega sasvim drugog.

Borio se s depresijom i nesanicom

Većinu svog života glazbenik je bio depresivan te se često samoozljeđivao, većinom gaseći cigarete po svojim rukama. Tvrdio je da se mnogo bolje osjeća kada to radi. Patio je i od nesanice te je često pio puno alkohola samo da bi zaspao svake večeri. Prije nego što je bend objavio svoj hvaljeni album "The Holy Bible" 1994. godine, Richey se prijavio u psihijatrijsku bolnicu zbog svojih problema, a bend je zbog toga dio promotivne turneje odradio bez njega.

Posljednji se put s bendom na pozornici pojavio u Londonu 21. prosinca 1994. godine. O koncertu se još dugo pričalo jer je bend na kraju uništio čitavu svoju opremu za sviranje, kao i rasvjetu u dvorani u kojoj su svirali, što im je bio dio showa.

Edwards je nestao 1. veljače 1995. godine, na dan kada je s bendom trebao otputovati na američki dio turneje. Dva tjedna prije samoga nestanka dizao je veće količine novca sa svoga računa, a svi su pretpostavljali da mu novac treba zbog putovanja u SAD.

Večer prije nestanka glazbenik se čuo sa svojim najbližim prijateljima, koji su kasnije pričali kako im je čudno bilo razgovarati s njime, no isprva to nisu primijetili jer nisu ništa naslućivali. Ostavio i je poklon svojoj bivšoj djevojci Jo, s kojom je prekinuo samo nekoliko tjedana prije nestanka.

Tijelo nikada nisu pronašli, no proglašen je mrtvim

Iz hotela u kojem je odsjeo večer prije nestanka uzeo je sve osobne stvari te je otišao oko 7 sati ujutro prema svom stanu u Cardiffu. Ondje je ostavio sve osobne dokumente, a jedan od obožavatelja narednih ga je tjedana navodno vidio na nekoliko lokacija u Cardiffu, no u tom trenutku nije znao da je Edwards službeno proglašen nestalim. Glazbenik je nakon 1. veljače posjetio nekoliko lokacija u Velikoj Britaniji, za što je policija pronašla dokaze, a jedno je vrijeme navodno živio i u svom automobilu.

Tijekom godina brojni su obožavatelji tvrdili da su glazbenika vidjeli u Indiji, Fuerteventuri te na svim stranama svijeta, no nikada se nije službeno potvrdilo da je to bio upravo on. Posljednji put kada su ga navodno vidjeli bilo je 2004. godine.

Njegov nestanak zainteresirao je javnost odmah, a ni 25 godina kasnije priče ne prestaju. Njegovi su ga roditelji 24. studenog 2008. godine skupa s nadležnim vlastima proglasili mrtvim, no njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Iako su mnogi tvrdili da si je oduzeo život, članovi benda to ne vjeruju jer je glazbenik bio vrlo jasan oko samoubojstva, a tvrdio je kako mu to ne bi ni palo na pamet. U vrijeme nestanka glazbenik je imao 27 godina.