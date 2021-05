Maja Blagdan je 1996. godine u Oslu predstavljala Hrvatsku s pjesmom "Sveta ljubav", a posljednjih se godina potpuno povukla iz javnosti.

Prošlo je 25 godina otkako je na pozornici Eurosonga naša pjevačica Maja Blagdan oduševila publiku diljem svijeta izvedbom pjesme "Sveta ljubav". Upravo ta pjesma je na Eurosongu, koji se 1996. godine održao u Oslu, zauzela četvrto mjesto, što je najbolji plasman hrvatske pjesme u posljednjih nekoliko desetljeća na tom natjecanju.

Maja je s pjesmom "Sveta ljubav" iste godine pobijedila na Dori, a po broju glasova pretekla je Jelenu Rozgu i njezin singl "Aha". Istoimeni album, Blagdan je objavila nakon nastupa na Eurosongu, a objavljena je i engleska verzija pjesme pod nazivom "Divine Love". Sve to označilo je karijeru ove naše uspješne pjevačice, koja je decedesetih godina bila jedna od najvećih zvijezda ovih prostora.

Ipak, Maja Blagdan je već do onda dugo godina bila na domaćoj glazbenoj sceni. Rođena Splićanka glazbom se počela baviti sa svega 14 godina, a imala je 18 kada je postala članica legendarne grupe Stijene u kojoj je bila do 1990. godine. Dvije godine kasnije preselila se u Zagreb te je potpisala ugovor sa Zrinkom Tutićem, a iste je godine dobila i prvu nagradu žirija na Zagrebfestu. Uslijedio je i Porin za najboljeg novog izvođača, a publika ju je sve više i više hvalila.

Sve do 2001. godine išlo joj je uzlaznom putanjom, no onda se odlučila povući. Napravila je diskografsku pauzu od čak sedam godina, a u tom periodu joj se mnogo toga promijenilo i na privatnom planu. Pjevačica se okrenula vjeri te se tek rijetko pojavljivala u javnosti. Unatoč činjenici što je u nekoliko navrata objavljivala nove pjesme, Maja nikada više nije imala uspjeh kakav je imala nakon pjesme "Sveta ljubav". To joj nimalo ne smeta te joj navodno godi privatni život. Objavila je nekoliko novih pjesama, glumila je prije nekoliko godina u jednom mjuziklu, a kako se šuška u posljednje vrijeme, nema namjeru ponovno se posvetiti glazbenoj karijeri kao nekada.

Zanimljivo je i kako je prije 25 godina Maja Blagdan zabilježena kao pjevačica koja je prvi put ikada u povijesti Eurosonga otpjevala najvišu notu.