Princeza Charlene je svojim imidžem oduvijek dodatno plijenila pažnju javnosti, a ovih je dana pokazala novu drastičnu promjenu.

Princeza Charlene od Monaka poznata i pod nadimkom najtužnije princeze na svijetu ovih se dana našla u centru pozornosti i to nakon što se vratila kući iz Južnoafričke Republike u kojoj je provela posljednjih deset mjeseci oporavljajući se od navodne infekcije i problema sa zdravljem.

Charlene je inače svojom pojavom i načinom života intrigirala mnoge, a ova bivša olimpijska plivačica sve je uspjela ostaviti bez teksta kada je u brak s princem Albertom ušla u suzama i to nakon što je navodno čak i pobjegla iz Monaka. Naime, prije samog vjenčanja saznala je da 63-godišnji Albert ima izvanbračno dijete, i to u trenutku kada je u Parizu isprobavala vjenčanicu u kojoj se prošetala do oltara.

Par se upoznao 2000. godine, a deset godina kasnije objavili su zaruke. Njegove brojne afere okaljale su njihovu ljubav već odavno, a navodno su njegovi odvjetnici Charlene rekli da može otići nakon što mu rodi muškog nasljednika. Ona nikada o tome nije progovorila u javnosti, a pričalo se i da će zbog svojeg truda dobiti i pozamašnu svotu kada konačno odluči napustiti kneževinu Monako.

Charlene je ove godine doista odlučila napustiti kneževinu, ali sada se vratila i to s drastično promijenjenim imidžem, a iz zrakoplova se iskrcala s novim psom kojeg nije mogla kontrolirati pa ju je vukao po zračnoj luci. Tamo su je s velikim buketom cvijeća dočekali i suprug princ Albert s njihovim šestogodišnjim blizancima Jacquesom i Gabriellom.

Danas joj je zaštitni znak kratko ošišana smeđa kosa i vidno mršavija linija, tijekom posljednjih godina je često mijenjala imidž. Tako smo ju mogli vidjeti s dužom plavom kosom koju je onda odlučila skratiti, nosila je šiške, a sve je dodatno iznenadila kada je polovicu glave potpuno obrijala, a svih njezinihi promjena možete se prisjetiti u našoj galeriji.