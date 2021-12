Princ William progovorio je o dosad nepoznatim detaljima svog privatnog života i obitelji, što je izazvalo oduševljenje britanske javnosti i obožavatelja kraljevske obitelji.

Princ William odlučio se na intiman i dirljiv opis svog obiteljskog života i odnosa s djecom za koju je otkrio da su baš poput svih drugih i da se često svađaju, te da se u njihovoj kuhinji često mogu vidjeti scene kaosa.

William i njegova supruga Kate Middleton s djecom žive u Anmer Hallu, gruzijskoj seoskoj kući sagrađenoj u 19. stoljeća koju im je kraljica Elizabeta poklonila kao vjenčani dar 2011. godine, a u njoj vladaju prizori s kojima se može poistovjetiti gotovo svaka obitelj u Velikoj Britaniji.

William je to otkrio u podcastu "Time To Walk" koji je snimio još u veljači, kada je Britanija bila u izolaciji zbog korone, a koji je svjetlo dana tek sada ugledao. U to vrijeme su on, Kate i njihovo troje djece, 8-godišnji princ George, 6-godišnja princeza Charlotte i trogodišnji princ Louis provodili većinu svog vrijeme u njihovom domu u Norfolku.

"Ono što me je začudilo je koliko su moja djeca već naslijedila ljubav obiteljsku ljubav prema glazbi. Većinu jutra slušamo velike svađe između Charlotte i Georgea oko toga koja će pjesma svirati. Pa smo morali donijeti odluku da jedan dan bira on, a drugi ona. Jedna od pjesama koje djeca trenutno obožavaju je Shakirina "Waka Waka".

Charlotte potpuno poludi kad ju čuje, a Louis je prati okolo pokušavajući plesati kao ona. To je stvarno jedan sretan trenutak u kojem djeca jednostavno uživaju u plesu, zezanju i pjevanju", opisao je William.

Kolumbijska pop zvijezda inače je članica njegove organizacije za zaštitu okoliša Earthshot Prize Councila, pa su i njih dvoje bliski suradnici.

"Shakira je bila moja osoba broj jedan na listi. Pokušali smo pridobiti ljude koji istinski brinu o okolišu, ali su također i utjecajni diljem svijeta. Shakira je bila briljantna u naglašavanju problema zagađenja oceana", zaključio je.

William je u podcastu otkrio i što sve imaju na svom imanju i kako provode slobodno vrijeme.

"Tamo imamo zečeve koji trče preko polja, debele engleske jarebice idu preko živice upravo ovdje, a Louis je opsjednut ovim narančastim traktorom. Imamo ovce u poljima. Ovdje imamo ribnjak s patkama i guskama. To je fantastično mjesto za provoditi vrijeme", otkriva princ.

Odjavljujući se na kraju 38-minutnog videa William spominje svoju suprugu Kate.

"Bilo je jako lijepo izaći i prošetati. Mislim da da sam sad podijelio puno osjećaja, kao da sam bio u šetnji s najboljim prijateljem ili suprugom. Sada ću se vratiti unutra, idem vidjeti što su djeca radila prije nego što ih, nadam se, iscrpljene stavim u krevet", riječi su kojima je završio video.

