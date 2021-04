Kraljica Elizabeta i princ Philip posjetili su Dubrovnik 1972. godine, a njihov je posjet u pismu opisao tadašnji visoki dužnosnik Radovan Komar.

Davne 1972. godine kraljica Elizabeta i princ Philip posjetili su Jugoslaviju, točnije Dubrovnik koji je kraljici nahvalila njezina sestra princeza Margaret nakon čega nije mogla odoljeti, a da se i sama ne uvjeri u njegovu ljepotu.

Bilo je to na putovanju u sklopu kojeg je kraljevski par trebao posjetiti Beograd, Đakovo, Zagreb, Titograd i Dubrovnik, no loše je vrijeme promijenilo njihov plan puta. Put u Dubrovnik je zapravo bio otkazan jer je bio preopasan zbog jake bure, s čime se složio i tadašnji predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito, no tek tada je slijedilo pravo iznenađenje.

O detaljima njihova boravka u Hrvatskoj progovorio je bivši hrvatski i jugoslavenski diplomat i visoki dužnosnik Radovan Komar i to u pismu koje je slao svojoj prijatelji Phyllis Williams, a čije je dijelove prije nekoliko godina objavio dubrovnik.net.

"Poletjeli smo britanskim specijalnim avionom u Titograd, a kraljevska porodica bila je veoma razočarana što neće vidjeti Dubrovnik. Ali, kad smo već bili blizu Titograda avion je počeo mijenjati rutu i uputio se u pravcu Dubrovnika. Dežurni britanski avijatičar general došao je k meni i rekao da je kraljica promijenila plan leta. Užasno sam se iznenadio i rekao sam generalu neka kaže kraljici, koja je bila u posebnoj kabini, da se ne može mijenjati plan leta. U tom času nalazili smo se u niskom letu nad aerodromom u Titogradu i na moj užas vidio sam postrojenu počasnu četu, crveni tepih i postrojene crnogorske predstavnike. Generalu sam rekao neka Njezino Veličanstvo samo pogleda kroz prozor da se uvjeri da su dolje predstavnici jedne republike u očekivanju njezina posjeta. Neka kaže da je to vrlo delikatno i da može doći do velikog incidenta. Kraljica mi je preko generala odgovorila da ćemo svakako stići u Crnu Goru kasnije, da se ne trebam brinuti", opisao je Komar kako je kraljica okrenula zrakoplov prema Dubrovniku.

Dodao je i kako tamo nikoga nije bilo od dužnosnika da ih dočeka jer su svi već otputovali u Zagreb, a nije bilo niti jednog službenog automobila. No Komar je u svom pismu otkrio kako je princ Philip ugledao prazan autobus koji je poželio i voziti u čemu ga je Komar ipak spriječio jer bi to značilo da Jugoslavija nije u stanju osigurati prijevoz kraljevske obitelji.

Kraljica i princ na kraju se prema Komarovim riječima sretno stigli do Straduna koji je bio pun turista koji su ih dočekali puni poštovanja i uvažavanja tog povijesnog trenutka.