Prince se na pozornicu posljednji put popeo 14. travnja 2016. godine te je oduševio publiku na koncertu za koji nitko nije ni slutio da mu je posljednji.

Glazbenik Prince, punim imenom Prince Rogers Nelson, preminuo je prije točno četiri godine, 21. travnja 2016. Čak dvije godine trebao je da javnost napokon sazna uzrok njegove smrti, a kako su potvrdili liječnici, u trenutku smrti imao je fatalnu dozu fentalnina u krvi. Radi se o snažnom lijeku protiv bolova.

Princea se smatra jednom od najvećih i najuspješnijih glazbenika u povijesti popularne glazbe, a njegov inovativni stil povezivao je brojne žanrove poput funka, rocka, soula, psihodelije i popa. Bio je pionir Minneapolis zvuka, podžanra funka i rocka.

Pjevač, glumac i producent rođen je u Minneapolisu, gdje je i odrastao, a kao dječak se počeo zanimati za glazbu. Imao je samo sedam godina kada je napisao svoju prvu pjesmu, "Funk Machine". S 19 godina potpisao je svoj prvi diskografski ugovor za kuću Warner Bros te je objavio debitantski album "For You" 1978. godine.

Publika i struka od samoga ga su ga početka obožavali, a tijekom narednih godina ostvario je zapažen uspjeh diljem cijeloga svijeta. Godine 1984. objavio je album "Purple Rain" te se prvi put okušao u glumačkim vodama u istoimenom filmu. S albumom je proveo čak 24 tjedna u vrhu top-lista diljem SAD-a, a naslovna pjesma albuma dobila je čak i nagradu Oscar.

Zbog svađe s diskografskom kućom Prince je u roku od dvije godine objavio čak pet studijskih albuma kako bi ispoštovao ugovorne obveze, nakon čega je 2000. godine ponovno nastavio starim tempom. Među narednih 16 albuma koje je objavio "Musicology" je proglašen najboljim albumom početka 2000-ih godina, a posljednji album objavio je godinu dana prije smrti.

Beživotno tijelo slavnoga glazbenika pronašli su u dizalu u njegovu studiju. Šest dana prije smrti pjevač se umalo predozirao, no liječnici su mu spasili život. Godinama se borio sa zdravstvenim problemima i ovisnošću. Brojni su se mediji nakon njegove smrti raspisali o tome da je bolovao od side, no to nikada nije potvrđeno. Izvori bliski glazbeniku tvrdili su da se zarazio još u devedesetima, a s obzirom na to da je bio Jehovin svjedok, nije se htio liječiti.

Prince se na pozornicu posljednji put popeo 14. travnja 2016. godine te je oduševio publiku na koncertu za koji nitko nije ni slutio da mu je posljednji. Njegov rad utjecao je na živote mnogih, slavni je glazbenik napisao više od tisuću pjesama, a tijekom karijere prodao je više od 100 milijuna ploča diljem svijeta.