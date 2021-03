Bridgette Andersen počela je glumiti u filmovima još kao sedmogodišnja djevojčica, no u tinejdžerskim danima razvila je ovisnost o heroinu koja je za nju bila kobna.

Bridgette Andersen u osamdesetima je bila velika dječja zvijezda od koje se očekivalo da će izgraditi uspješnu glumačku karijeru, no život ju je nažalost odveo u drugom smjeru.

Sa samo sedam godina ostvarila je zamjetnu ulogu u filmu "Savannah Smiles" za koju je nominirana za nagradu Youth in Film Award, a pamtimo je i iz filmova "Sportska groznica", "Zamka za roditelje II" te serije "Obiteljske veze".

Pravog imena Mariah Bridget Andersen, rođena je 11. srpnja 1975. godine u kalifornijskom Inglewoodu. S roditeljima Frankom Glasseom i Teresom Andersen te sestrom i dvojicom braće 1982. godine preselila se u Malibu, gdje je počela graditi svoju karijeru.

Preslatka i talentirana djevojčica brzo je osvojila srca publike, a bila je i natprosječno inteligentna te je naučila čitati sa samo dvije i pol godine.

Ostvarila je brojne televizijske i filmske uloge te još tri nominacije za Youth in Film Award, no u tinejdžerskim godinama prestala je dobivati uloge i zadnji film snimila je 1987. U to se vrijeme udaljila od svoje obitelji te je ušla u svijet droge, piše na stranici Eighties Kids.

Razvila je ovisnost o heroinu koja je za nju bila kobna i 1997. godine umrla je od predoziranja u dobi od samo 21 godine. Pokopana je na groblju u Fir Grove u Oregonu.

Na njezinu tragičnu smrt 2015. godine referirala se glumica Amber Tamblyn u svojoj knjizi poezije "Dark Sparkler" te je pronašla poveznicu između Andersen i zvijezde filmova za odrasle Shannon Marie Wilsey.

"Shannonino pornoime bilo je Savannah. Čitala sam intervju u kojem je rekla da se nazvala po glavnom liku svojeg omiljenog filma iz djetinjstva 'Savannah Smiles'. Zanimljivo, zar ne?", ispričala je Tamblyn za magazin Peper, a sudbina zvijezde filmova za odrasle koju je spomenula također je bila tragična jer si je sa samo 24 godine oduzela život.