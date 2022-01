James Haven Voight i njegova sestra Angelina Jolie danas gotovo više ne komuniciraju, a prizori njihova poljupca obišli su svijet prije 22 godine.

Holivudska glumica Angelina Jolie od najmlađih dana punih naslovnice svjetskih medija, što svojim talentom, što ljepotom kojoj se svi dive, ali i pomalo bizarnim ponašanjem kojem je u prošlosti itekako bila sklona.

Angelina je tako imala mnogo divljih i nezaboravnih trenutaka tijekom posljednjih dvadesetak godina, od nošenja ogrlice ispunjene krvlju Billyja Boba Thorntona pa sve do sočnog poljupca s vlastitim bratom Jamesom Havenom Voightom na dodjeli Oscara 2000. godine. O tome se mjesecima izvještavalo u medijima i nagađalo o prirodi njihova odnosa, nakon čega je James odlučio jednostavno nestati iz javnosti.

Angelina je tada je imala samo 24 godine i bila je nominirana za Oscara za svoju ulogu u filmu "Girl, Interrupted", a te je večeri na dodjelu nagrada dovela brata i oboje su bili oduševljeni kada je osvojila kipić za najbolju sporednu glumicu.

Svoju ljubav prema bratu izjavila je i tijekom govora prilikom preuzimanja nagrade i svojim riječima sve zbunila.

“U šoku sam, a trenutno sam tako zaljubljena u svog brata. Samo me držao i rekao da me voli, a znam da je tako sretan zbog mene, hmmm, hvala ti na tome”, izjavila je tada pred cijelim svijetom.

No najveći je šok tek slijedio i to na zabavi Vanity Faira koja je bila održana nakon dodjele gdje je Angelina brata strastveno poljubila u usne, što su kamere uhvatile i zabilježile za sva vremena. No to nije bilo prvi put da su snimljeni kako razmjenju nježnosti na nekom javnom događanju jer su se na sličan zabavljali i na dodjeli Zlatnih globusa ranije te godine.

“Nisam dao Angie francuski poljubac. Bilo je to nešto jednostavno i lijepo. Spremala se otići u Meksiko kako bi završila snimanje Izvornog grijeha s Antoniom Banderasom. Čestitao sam joj na Oscaru i na brzinu je poljubio u usne. To je puklo i postalo je velika stvar”, izjavio je James za Daily Mail 2007. godine.

Nakon tog skandaloznog poljupca Jamesov je život bio pod povećalom javnosti, pogotovo onaj ljubavni. Tako se 2011. godine pratila njegova veza s glumicom Ashely Reign, koja mu je navodno bila prva ozbiljna djevojka.

“Zaljubljeni su do ušiju. Ashley je jedna od prvih djevojaka koju je James poželio upoznati s obitelji i s njima provede kvalitetno vrijeme”, izjavio je njima blizak prijatelj za Daily Mail 2011. godine.

2016. godine dok je Jolie prolazila kroz tešku borbu za razvod i skrbništvo s Bradom Pittom, navodno je zaposlila svog brata da brine o njihovoj djeci, no počelo se šuškati da je otpušten u tajnosti samo nekoliko mjeseci kasnije. Prema izvorima, iako je volio provoditi vrijeme s nećacima, smatrao je da je briga o šestero djece emocionalno iscrpljujuća i nije to mogao.

James se danas drži podalje od reflektora, a posljednji je put u javnosti viđen nedavno i to s Ashley. Prema pisanju Daily Maila, s Angelinom se tijeko posljednjih nekoliko godina jako malo družio i udaljio se od nje.

“Iznenada i bez pravog objašnjenja njihova je komunikacija prestala. On se bavi svojim poslovima, ona svojim i više ih nigdje ne možete vidjeti zajedno. Očito samo oni znaju što se stvarno dogodilo između njih, ali to je tužno i izgleda da se situacija neće uskoro promijeniti", zaključio je njima blizak izvor.

