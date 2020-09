Popularna Twiggy danas slavi 71. rođendan, a na modnim se pistama pojavila s tek 16 godina te je postala svjetska ikona.

Manekenka Lesley Lawson, poznatija po umjetničkom imenu Twiggy, britanska je kulturna ikona koja je obilježila 60-e godine prošlog stoljeća svojom pojavom. Zahvaljujući svom mršavom tijelu, velikim očima i androgenoj frizuri, Twiggy je ostavila neizbrisiv trag u povijesti modne industrije te je krasila naslovnice brojnih svjetskih časopisa.

Vezani članci Twiggy šeta gradom u prilično zapuštenom izdanju

Popularna Twiggy danas slavi 71. rođendan, a ova dama je odrasla u Neasdenu koji je danas predgrađe Londona. Od rane dobi ju je majka učila šivati, a još kao djevojčica imala je istančani modni stil kojeg je sama krojila. Na modnim pistama pojavila se sa samo 16 godina, a ušla je u povijest kao jedna od prvih međunarodnih supermodela te je bila sinonim za mršavost.

Do 1967. godine nosila je revije u Francuskoj, Japanu i SAD-u, a pojavila se i na naslovnicama časopisa Vogue i Tatler. Nakon četiri godine manekenske karijere, odlučila se umiroviti, a u to je vrijeme imala tek 20 godina. "Ne možeš biti vješalica za odjeću čitav svoj život", govorila je onda. Iako je bila i TV lice te se bavila glazbom, priznala je kako je svjesna činjenice da će ju svijet uvijek pamtiti kao manekenku.

Okušala se i kao modna dizajnerica, a kreirala je nekoliko linija odjeće i modnih dodataka u suradnji s brendom Marks & Spencer.

Twiggy je pred oltar stala 1977. godine i to s američkim glumcem Michaelom Whitneyjem. Njihova kći Carly rođena je godinu kasnije, a par je bio u braku sve do njegove smrti 1983. godine. Michael je preminuo od posljedica srčanog udara, a Twiggy si je godinu dana nakon njegove smrti dala drugu šansu za ljubav. Leigha Lawsona upoznala je 1984., a par je skupa radio i na filmu "Madame Sousatzka" te su se vjenčali u New Yorku. Lawson je posvojio njezinu kćer, koja je uzela i njegovo prezime. Par je i dalje u sretnom braku, a danas žive u Londonu.

Jedna od najpopularnjih manekenki na svijetu dobila je prije nekoliko godina i titulu dame, a priznanje joj je dodijelila britanska kraljica Elizabeta u Buckinghamskoj palači.