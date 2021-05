Manizha je izborila finale Eurosonga pjesmom "Russian Woman", koja je zasmetala raznim skupinama u Rusiji. Optužili su je da potiče na mržnju protiv muškaraca jer poziva žene da se suprotstave patrijarhatu.

29-godišnja predstavnica Rusije Manizha jedna je od natjecatelja koji su se istaknuli u polufinalu Eurosonga i izborila je finale, a snažna poruka njezine pjesme "Russian Woman" osvojila je žene diljem svijeta.

Rusko-tadžikistanska glazbenica ranije je otkrila za FederalPress da je njezina pjesma nastala u samo jednom danu. Naime, Manizha je bila na turneji u Izraelu u ožujku 2020. kada se susrela s lokalnim umjetnicima Orijem Avnijem i Orijem Kaplanom. Otišli su u studio i stvorili demo pjesme "Russian Woman".

"Okupili smo se u malom studiju samo radi eksperimenta. Svidjela mi se nova popularna izraelska glazba jer je jako zanimljiva, višežanrovska i multinacionalna, bilo mi je zanimljivo surađivati s dečkima", ispričala je pjevačica.

