Pink je jedna od onih izvođačica koja nas nikada ne razočara, a na sceni je više od 20 godina. Donosimo vam njezinu životnu priču.

Buntovna djevojka ružičaste kose i punkerskog stila odijevanja, slavna pjevačica Pink, karijeru je započela prije 24 godine u girl bendu "Choice" no slavu je stekla tek pet godina kasnije svojim prvim solo albumom.

Atipična pjevačica koja je odskakala od uobičajenih standarda ljepote i glazbenog stila drugih zvijezda tog doba, Pink je prokrčila svoj put do vrhova glazbenih ljestvica i postala jedna od omiljenih ženskih izvođačica bogatog glasa.

Sa svojim drugim albumom koji je objavljen 2001. Pink je pokorila svijet i rasprodala ga u 13 milijuna primjeraka, a njezini hitovi poput "Get the Party Started", "Just Like a Pill" i "Let me Get Me" do danas su ostali velike uspješnice koje se rado puštaju po radijskim postajama, a fanovima ne silaze s lista omiljenih pjesama.

S vremenskim odmakom Pink je u svojim pjesmama postala otvoreno kritična prema političkom sustavu u kojem živi pa je direktno kritizirala američku vlast, sebičnost ljudi, šovinizam i seksizam, kao i kulturu koja žene promatra samo kao seksualne objekte. Tako je 2017. na njezinu sedmom albumu "Beautiful Trauma", koji je postao treći najprodavaniji album godine, direktno prozvala predsjednika Donalda Trumpa za rasizam, nepoštivanje demokratskih prava i općenito podržavanje vladavine elite nauštrb naroda.

Prepoznatljiva po svom dubokom glasu i akrobatskim vratolomijama koje izvodi na nastupima, Pink se probila do srca milijuna obožavatelja te je u svojoj karijeri dosad prodala više od 90 mlijuna albuma, čime je postala jedna od najuspješnijih pjevačica svih vremena.

Uz tri osvojena Grammyja, dvije Brit nagrade i sedam MTV nagrada, Pink je proglašena pop-rock ikonom novog tisućljeća, a uz njezine su pjesme doslovno odrasle generacije. Osim prepoznatljivog zvuka, Pink je poznata i po razotkrivanju svoje intime kroz pjesme. U svojim stihovima progovorila je o svom djetinjstvu, kao i o problemima u braku i ljubavnim brodolomima.

Pink naime nije imala lak život, a djetinjstvo bi joj se moglo jednostavno opisati kao mučno. Rođena je kao zdravo dijete, no ubrzo je oboljela od astme, koja joj je obilježila odrastanje. Zbog smetnji s disanjem nije se mogla igrati s drugom djecom niti provoditi vrijeme u prirodi zbog jakih alergija, što ju je trajno udaljilo od vršnjaka.

Uz to, odrasla je u neskladnoj obiteji u kojoj su mučne svađe i fizički okršaji bili svakodnevnica. Od njezine druge godine života svakodnevno je svjedočila bračnim problemima svojih roditelja, koji su se na kraju razveli prije no što je napunila 10 godina. Tih dugih 8 godina sukoba Pink je pretočila u svoj veliki hit "Family Portrait".

Majka pjevačice otkrila je kako je za vrijeme svojih tinejdžerskih godina Pink bila jako depresivna, a jedinu utjehu pronalazila je u svojim pjesmama i stihovima. Iako se pokušala priključiti nekolicini bendova, svakog puta nešto bi krenulo po krivu. Navodno su njezine pjesme iz tog razdoblja bile vrlo, vrlo mračne i ponekad vrlo zabrinjavajuće jer su izražavale želju za samoubojstvom i samoozljeđivanjem.

Sa samo 14 godina Pink je počela koračati pozornicama, a njezino ime pod kojim je danas svjetski poznata datira upravo iz tog vremena, kada je nosila kratku punkersku frizuru obojenu u ružičasto.

Nazivali su je i usijanom glavom i rugali su joj se u školi, a ona je na sve reagirala buntovništvom i željom da pomiče granice. Na kraju se takav stav isplatio jer su u njezinoj žestini glazbeni producenti prepoznali svježinu i odmak od slatkih pop-princeza tog vremena, Britney Spears i Christine Aguliere, pa je Pink pronašla svoje mjesto na glazbenom tržištu i postala omiljena pjevačica ljutim tinejdžericama.

Nakon lošeg obiteljskog iskustva Pink isprva nije željela stupati u ozbiljne veze, ali promijenila je mišljenje kada je upoznala Careya Harta 2001. Par je odmah stupio u strastvenu vezu, ali su prekinuli dvije godine kasnije. Onda su se opet pomirili, a pjevačica ga je na jednoj od njegovih utrka 2005. zaprosila, a da on to nije ni primijetio. Na kraju mu je publika morala ukazati na trasnaprent na kojem je Pink s tribina postavila važno pitanje, a vjenčali su se 2006. na Costa Rici.

Nakon dvije godine braka Pink je obznanila da su se ona i njezin suprug rastali te da ne žive zajedno. Iskazali su veliku želju za oporavkom svog odnosa, pa su se uputili na bračno savjetovanje, koje je očito urodilo plodom jer su i danas zajedno. Kada su prebrodili bračnu krizu, dočekali su i svoje prvo dijete, kćer Willow Sage, a 2016. dobili su i sina Jamesona Moona.

Danas Pink i dalje žari i pali glazbenim ljestvicama, skače po koncertima i oduševljava hitovima, a čini se i kako u privatnom životu nikada nije bila sretnija.