Brojni domaći glazbeno-ljubavni parovi uspijevaju održati savršen balans između privatnog i poslovnog, a povodom Valentinova prisjetili smo se pet najpoznatijih.

Hrvatska glazbena scena prepuna je sjajne glazbe, a osim sjajnim prijateljstvima, estrada je puna i ljubavnih parova koji dijele pozornicu. Ovih pet parova surađuje u privatnom i poslovnom životu, a neki od njih otkrili su kako to izgleda kada se pomiješaju ljubav i posao.

Hana Huljić i Petar Grašo

Glazbeni par o kojem bruji domaća javnost posljednjih mjeseci ovoga će vikenda stati pred oltar, a prije nego što su se zaljubili zajedno su radili na pjesmi "Srce za vodiča". Oboje imaju uspješne glazbene karijere, a njihovi obožavatelji nadaju se kako će uskoro i ponovno surađivati. Sa svjetski priznatim pijanistom Maksimom Mrvicom Hana je proputovala Kinu, gostujući na četiri turneje kao solo vokal, dok je nakon tri dječje predstave Mire Gavrana za koje je pisala glazbu i tekstove s majkom Vjekoslavom počela raditi na novom projektu za djecu, na kojem će uglazbiti njezine priče i bajke. Svojevremeno je na komičnom mjuziklu "Žuta minuta" također pisala glazbu uz brata Ivana i tatu Tončija. Grašo s obitelji Huljić surađuje dugi niz godina, a Vjekoslava i Tonči Huljić autori su njegovih bezvremenskih hitova.

Antonia i Aljoša Šerić

Glazbeno-ljubavni par Šerić zajedno djeluje u bendu Pavel, a za DNEVNIK.hr su prošle godine komentirali kao funkcioniraju kod kuće, a kako na pozornici. "Utvaram si da sam isti i u bendu kao i doma, u braku ili na probi. Ako nema zadovoljstva, ako osjećaš obvezu ili teret, onda veza ili bend nemaju više smisla", rekao nam je Aljoša. "Jednako se ponašamo, nema neke razlike. Kod kuće dosta pričamo o bendu, a na probama planiramo tko će nam i kada čuvati dijete. Bend nam je poput familije pa sve eventualne razmirice prolazimo zajednički kroz šalu", dodala je Antonia.

Žejka Veverec i Toni Starešinić

Glazbenici Željka Veverec i Toni Starešinić sviraju i pjevaju u nekoliko domaćih projekta, a svaki od njih reda uspjeh za uspjehom. Željka je kao Je Veux prošle godine trijumfirala na dodjelama glazbenih nagrada, a nekoliko njih ove je godine Toni pokupio sa samostalnim albumom. Veverec nam je nedavno komentirala u intervjuu kako izgleda kombinirati ljubavni i glazbeni život. "Mislim da ljudi imaju osjećaj da mi imamo više bendova zajedno nego što zapravo imamo. Radi se zapravo o dva benda. Mangroove, koji smo pokrenuli zajedno i stvaramo već godinama i sada Je Veux, to je zapravo to. Postoje neke kombinacije koje koristimo za evente i sviramo, ali ovo su naša dva zajednička benda. Naš zajednički proces kreće tako što obično za Mangroove ja dođem sa svojim snimkicama na mobitelu i onda tlačim Tonija da isproba tisuću stvari na klaviru. Ma uglavnom se svađamo i smijemo u isto vrijeme, no na kraju to je vrlo dinamično i zabavno. Kad spojimo moju melodiju i glas i njegov klavir i kad nam se napokon svidi, odahnemo i zapravo bude jako lijepo. Nekad se sve poklopi jako brzo, a nekad i ne baš, ima svega, ali nikad nije dosadno, to vam mogu garantirati", ispričala nam je.

Vjekoslava i Tonči Huljić

Glazbeni par koji ne treba previše najavljivati, Toni i Vjekoslava Huljić već nekoliko desetljeća uvjerljivi su pobjednici kada su hitovi u pitanju. Jednom nam je prilikom Vjekoslava ispričala kako izgleda raditi i živjeti zajedno. "Ja zapravo i ne znam za drugačije. Takav smo tandem koji već desetljećima funkcionira. To je naš život i tako nam je normalno. On prvo napravi glazbu, a ja onda u tu glazbu stavljam riječi, mjerim, važem, slažem i pokušavam pogoditi emociju", otkrila nam je Vjekoslava.

Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle

Za mnoge najkreativniji, ali i najzanimljiviji ljubavno-estradni par Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle nedavno su predstavili novi zajednički singl, a njihova ljubavna priča inspiracija je mnogima. Iako puno rade zajedno, ali i na svojim drugim projektima, jednom su prilikom za DNEVNIK.hr komentirali kako su se upoznali. "Upoznali smo se prilikom nekih koncerata u Klubu 100 organiziranih s moje strane jer sam bila programska voditeljica. Nakon što je HDZ pobijedio u Gorici odmah su nas skinuli, a zadnja predstava je bila “Kiklop” Ivice Buljana. Provokativna i snažna predstava koja je, i zbog našeg odlaska, uzburkala moje uspavane srčane zaliske. Tu se iz pepela rodila Eva. Prva žena", kaže Ivanka. "Da, iz pepela. I super smo se snašli. Iz pepela došla i Eva i gomila odlične glazbe. Eva provodi s nama dosta vremena, no samo u projektu za Kišne razdragance" jer je tu i sudjelovala. Ima divan glas i ritam joj je savršen", dodaje Mrle.

Lucija Lugomer iznenadila fanove šarenom kombinacijom, zbog minice u koju je uskočila ne mogu joj se prestati diviti +28

Vezu s lijepom suprugom spasila mu je holivudska zvijezda, a ovaj zločesti dečko često je zbog ponašanja bio u problemima +10