Otkriveno kakva je Kate Middleton kada nije okružena kamerama i novinarima

Prošlo je već deset godina otkako je Kate Middleton stavila svoju prvu tijaru i prošetala s njom do oltara kod kojeg ju je čekao princ William, nakon čega je i službeno postala članica britanske kraljevske obitelji i vojvotkinja od Cambridgea.

U međuvremenu je postala jedna od najpopularnijih u "Firmi", kako neki popularno nazivaju kraljevsku obitelj" i strastveno se posvetila dobrotvornom radu i organizacijama s kojima je odradila nevjerojatan posao, uz to što uspješno usklađuje i majčinske obveze i odgaja troje djece koje je dobila s Williamom.

Postoji na stotine njezinih fotografija s raznih javnih događanja i okupljanja, a svakodnevno je u kontaktu s organizacijama s kojima na njima surađuje, a među njima je i The Scout Association odnosno najveća izviđačka organizacija u Ujedinjenom Kraljevstvu i priznata članica Svjetske organizacije izviđačkog pokreta za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Tijekom 2012. godine počela je volontirati u njoj, neposredno prije nego se pridružila kraljevskoj obitelji, a prošle je godine postala njezina potpredsjednica. Povodom njezinih prvih deset godina na dvoru, direktor organizacije Matt Hyde je za The Mirror otkrio kako je stvarno raditi s Kate i kakva je ona kada se kamere ugase.

"Totalno je šarmantna i svima nastoji sve olakšati. Kao što možete zamisliti, bez obzira jeste li vođa izvođača ili tek početnik, većina se pribojava susreta s njom. Ali iza pozornice ona je dosljedna onome što vidite zapravo u javnosti. Fantastična je u postavljanju pravih pitanja i slušanju ljudi. Prirodno komunicira s ljudima svih dobnih skupina, a iz mladih ljudi izvlači ono najbolje i stvarno se trudi poslušati njihove priče. Uvijek je uzbudljivo provoditi s njom vrijeme jer možete vidjeti kako blista i to prenosi na druge ljude. Ne boji se zaprljati, uključiti u aktivnosti, a djeca to vole. Oni mlađi uglavnom očekuju da će se pojaviti princeza kao iz Disneyjeve bajka, pa im treba vremena da se priviknu kada ju upoznaju", ispričao je Matt.

Kate je nedavno sudjelovala na proslavi stote obljetnice mladih izvođača i bila je uključena u projekte u kojima su sudjelovali djeca od četiri i pet godina. To se mnogima svidjelo i potaknulo tisuće ljudi da se pridruže organizaciji.

"Odkad nam se pridružila bilježimo sjajan porast novih članova, bila je to sjajna prilika za promociju volontiranja i broj naših volontera porastao je 98 na 156 tisuća. Tome pridonosi činjenica da se Kate i sama bavi volontiranjem i uživa u tome. To je nešto što je srž njezinih uvjeranja i radi to sa strašću. I veliki je uzor djevojkama i mladim ženama", ispričao je Matt.

Njegovo najdraže sjećanja s Kate je ono kada im se tek pridružila, kada je umjesto na druženje s novinarima, odlučila ostati igrati se s djecom i pomoći im raditi kućice u prirodi.

"Odjednom su svi predstavnici medija potrčali kako bi snimili te nevjerojatne prizore i trenutak čarolije, u kojem je nestašno uživala s najmlađima", prisjetio se Matt i dodao kako je vojvotkinja stvarno uživala u tome.