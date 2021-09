Otkriveni su detalji odlaska princeza Charlene od Monaca u Južnu Afriku.

Princeza Charlene od Monaca poprilično je teška osoba koja želi raditi sve po svome i nikako ne teži tome da ju ljudi gledaju kao na plemkinju, kao što gledaju Kate Middleton ili Grace Kelly, otkrio je njoj blizak izvor za magazin People.

43-godišnja Charlene posljednjih nekoliko mjeseci boravi u Južnoj Africi gdje se liječila od infekcije uha i grla te koju je dobila u svibnju te operacije sinusa, zbog čega je propustila i desetu godišnjicu braka s princom Albertom, a čini se da se u svoju kneževinu ne planira vratiti još neko vrijeme.

No unatoč navedenim zdravstvenim tegobama, sve su glasnija šuškanja kako su pravi razlog njezinog boravka u Južnoj Africi zapravo bračni problemi između nje i princa Alberta. On se pripremao za njezin povrtak kući, a navode o lošim odnosima je negirao.

"Nije napustila Monaco! Nije otišla jer se ljuti na mene ili bilo koga drugoga i nije u egzilu. Otišla je prvenstveno zbog medicinskih razloga, a i kako bi preispitala rad svoje udruge te provela neko vrijeme s bratom i prijateljima", izjavio je.

Dodao je i kako je ranije trebao reagirati na glasine, ali da se usredotočio na brigu o djeci da je jednostavno vjerovao kako će se brzo vratiti.

"Naravno da to utječe na nju i mene. Laka smo meta jer smo javne osobe", zaključio je.

Princeza je tako propustila niz događanja na kojima se morala pojaviti, čak i one obiteljske poput povratka njihove djece, princa Jacquesa i princeze Gabrielle u školu.

Iako se već godinama šuška o problemima u njihovu braku, princeza Charlene na društvenim mrežama niti jednom nije dala do znanja da među njima postoje problemi. Upravo suprotno. Na Instagramu je objavila video kojim je obilježila desetu godišnjicu braka sa svojim suprugom koju su također proveli odvojeno.

Brak princa Alberta i princeze Charlene oduvijek je intrigirao javnost. Charlene je inače bivša olimpijska plivačica, a kada se udala za princa, u brak je ušla u suzama nakon što je navodno čak i pobjegla iz Monaka. Uoči vjenčanja saznala je da 63-godišnji Albert ima izvanbračno dijete, i to u trenutku kada je u Parizu isprobavala vjenčanicu u kojoj se prošetala do oltara.

34-godišnja Brazilka koja je Albertu rodila dijete s njihovom kćeri živi u Italiji, no javnosti još uvijek nije poznat njezin identitet. Kada mu je rekla da je trudna, on ju je odbacio, a upravo zbog te afere već se godinama šuška da princ vara svoju suprugu. Brazilka je ostala trudna nakon mjesec dana njihove strastvene veze, no zbog djeteta se sve promijenilo i Albert je tvrdio da nema nikakve veze s njom.

Albert i Charlene upoznali su se 2000. godine, a deset godina kasnije objavili su zaruke. Njegove brojne afere okaljale su njihovu ljubav već odavno, a navodno su njegovi odvjetnici Charlene rekli da može otići nakon što mu rodi muškog nasljednika. Ona nikada o tome nije progovorila u javnosti, a navodno će zbog svog truda dobiti i pozamašnu svotu kada konačno odluči napustiti kneževinu Monako.