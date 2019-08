"To s Noelom, vjerojatno je sada najgore", rekao je Liam Gallagher, član bivšeg banda Oasis.

Deset godina nakon dramatičnog raspada benda, bivši pjevač Oasisa Liam Gallagher kaže da je njegov odnos s bratom, gitaristom Noelom Gallagherom, lošiji nego ikada.

"To s Noelom, vjerojatno je sada najgore", rekao je Liam (46) agenciji dpa u Berlinu. Njegov stariji brat Noel (52), s kojim je dpa razgovarao u Londonu, uopće nije želio odgovarati na pitanja o mlađem bratu.

Bend se raspao kada je Noel prelomio da više ne može raditi s Liamom. Dva brata nerijetko su bila u sukobu tijekom 18-godišnjeg postojanja Oasisa, ali je starijem prekipjelo 28. kolovoza 2009., doslovno nekoliko minuta prije zakazanog izlaska na pozornicu u Parizu.

Kako je Noel autor najvećih hitova benda, poput "Don't Look Back In Anger", "Wonderwall" "Supersonic" ili "Stop Crying Your Heart Out", to je značilo i kraj puta za Oasis.

Nijedan od braće nikada nije imao problema sa samopouzdanjem, što je možda i razlog što su dva velika ega stalno sukobljavala.

"Samo sam dopustio da me briljantnost preplavi", opisao je Noel svoje skladanje.

"Bili smo najvažnijih bend devedesetih. Važniji od Vervea, važniji od Blura, važniji od Radioheada, važniji od Suedea and Pulpa", kaže Liam.

Smeta ga što Oasis nikada nije postao globalni fenomen. Grupa je prodala 70 milijuna albuma diljem svijeta. Svih njihovih sedam studijskih albuma postali su broj jedan u Britaniji. Ali nijedan u Americi.

"Definitivno smo imali velike pjesme i definitivno smo imali velike jezičine", sažeo je Liam.

Obojica su nastavila karijere nakon Oasisa, Liam nastupa kao solo izvođač, a Noel sa svojim bendom High Flying Birds.

