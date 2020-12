Nikki Sixx je jedan od osnivača grupe Mötley Crüe, a tijekom cijele karijere na glasu je kao "zločesti dečko" zbog svog ponašanja. Povodom rođendana prisjetili smo se detalja iz njegove karijere.

Američki glazbenik Frank Carlton Serafino Feranna Jr. dio je skupine Mötley Crüe u kojoj je svirao bas te je zaslužan za većinu njihovih pjesama, a poznatiji je pod umjetničkim imenom Nikki Sixx.

Sixxa je odgajala majka s djedom i bakom nakon što je njegov otac napustio obitelj, a na kraju ga je napustila i majka. Odrastao je u San Joseu, no često se selio s djedom i bakom, a čitavo je djetinjstvo slušao glazbu The Beatlesa, Deep Purplea, Queena i The Rolling Stonesa te je maštao o vlastitom bendu. Dok je bio tinejdžer je često upadao u nevolje zbog svog ponašanja, a bio je poznat po krađi, provaljivao je u domove svojih susjeda, prodavao je drogu u školi te su ga na kraju izbacili iz srednje škole. Djed i baka nakon toga su ga poslali da ponovno živi s majkom koja je u to vrijeme bila u Seattleu. Upravo ondje naučio je svirati bas-gitaru te je nabavio nešto novaca pa se odselio od majke kako bi ostvario svoj san u glazbi.

Sa 17 godina se odselio u Los Angeles te je bio na brojnim audicijama za bendove, a u međuvremenu je radio kako bi mogao preživjeti. Pokrenuo je nekoliko bendova, a krajem 70-ih je službeno promijenio svoje ime u Nikki Sixx. S kolegom i prijateljem Tommyjem Leeom 1981. godine je pokrenuo Mötley Crüe, a ubrzo su im se pridružili gitarist Mick Mars i pjevač Vince Neil. Prvi album izdali su preko vlastite diskografske kuće, a 80-ih su godina brzo postali slavni u rock krugovima. 80-ih godina dok je slava njegova benda rasla, Sixx je postao ovisan o heroinu. Kasnije je pričao kako se predozirao nekoliko puta, no srećom nije imao fatalne posljedice.

"Live Wire", "Home Sweet Home", "Girls, Girls, Girls", "Kickstart My Heart", "Wild Side", "Hooligan's Holiday" i "Dr. Feelgood" samo su neke od pjesama koje je napisao za Mötley Crüe, no bend se raspao početkom novog milenija. Iako su se nekoliko puta ponovno okupili zbog turneja, 2015. godine su se zauvijek razišli, a čak su potpisali ugovor kod javnog bilježnika da nikada više neće nastupati pod imenom Mötley Crüe. Njegov život, kao život ostalih članova benda opisan je u filmu "The Dirt", a Sixx se još danas bavi glazbom te surađuje s brojnim kolegama.

Privatni život jednako mu je buran kao i glazbena karijera

Mötley Crüe poznati su kao "najozloglašenija grupa na svijetu", a svi članovi benda vode burne osobne živote, pa tako i sam Sixx. Basist se 1987. godine zaručio za Denise "Vanity" Matthews, a cijelu njihovu toksičnu vezu opisao je u autobiografiji dosta vremena kasnije. "Vanity je dolazila i odlazila iz mog života u raznim periodima moje ovisnosti. Ona je bila divlja djevojka koja je pjevala s Princeom, a na kraju smo se počeli zajedno drogirati. U tom trenutku sam znao da sam zaljubljen, no ljubav mog života je bila droga, a ne ona", napisao je Sixx. Zaruke su otkazali, a Nikki se 1989. godine vjenčao s Playboyevom zečicom Brandi Brandt. Par je zajedno dobio troje djece, a mjesec dana nakon rastave od Brandt, Sixx se vjenčao s drugom Playboyevom zečicom, Donnom D'Errico. Skupa su dobili jedno dijete, no razišli su se malo nakon što je rođena njihova kći. Nikki je u to vrijeme otišao u kliniku za odvikavanje te se s drugom suprugom pomirio nakon nekoliko mjeseci. Njihova ljubav ni drugi put nije uspjela, a 2006. godine su predali papire za rastavu.

S Kat Von D hodao je nekoliko godina, a nakon prekida počeo je vezu s Courtney Bingham s kojom je još i danas. Prošle godine dobili su prvo zajedničko dijete, a Sixx je navodno trijezan već godinama te nastoji pobijediti sve ovisnosti.