Nicole Kidman je u intervjuu za New York Times otkrila detalje iz braka s Tomom Cruiseom.

Holivudska glumica Nicole Kidman prisjetila se nekih lijepih uspomena koje je ostvarila sa svojim bivšim suprugom Tomom Cruiseom na snimanju zajedničkog erotskog trilera "Oči širom zatvorene".

Nicole je u iskrenom intervjuu za New York Times otkrila da je u vrijeme snimanja filma, te godine, bila zaljubljena i sretna u braku s Tomom. Vodili su zabavan života, gotovo ništa joj nije bilo teško, čak ni odlazak na karting nakon napornih snimanja koja su znala potrajati do 3 sata u noći.

"Bili smo sretni tada. Nakon snimanja bi išli na karting, iznajmili bismo prostor i utrkivali se do jutra. Ne znam što bih drugo rekla, možda nisam sposobna da gledam na sve to unatrag i seciram sve. Ili nemam volje za to", izjavila je Nicole.

Snimanje je potrajalo čak dvije godine, što znači da su ona i Tom u to vrijeme živjeli u glumačkoj prikolici na setu. No unatoč tome, uživali su u svakom trenutku i zajedničkom vremenu, a redatelj Stanley Kubrick povremeno ih je posjećivao.

"Imali smo dvoje djece i živjeli smo u prikolici na setu, pravili smo špagete, Stanley je ponekad volio jesti s nama. Surađivali smo s najvećim filmašem, učili o životu i uživali u snimanju", prisjetila se glumica.

Nicole se posvetila poslovima oko kuće i na svoj posao nakon što se 1990. godine udala za Toma kada je imala 23 godine.

"Budući da sam se udala s 23 godine, nisam išla na zabave i nisam puno izlazila. Bila sam uglavnom kod kuće. Prvo dijete sam dobila s 25 godina. Imala sam obitelj, radila sam ili bila kod kuće", otkrila je.

Bivši supružnici vjenčali su se 1990. godine nakon što su se upoznali na snimanju filma "Dani groma", a imaju kćer Isabellu Jane i sina Connora.

Razveli su se 2001. godine, a on se potom vjenčao s glumicom Katie Holmes od koje se također razveo i dobio kćer Suri, a Nicole je u sretnom braku s pjevačem Keithom Urbanom od 2006. godine s kojim ima kćeri Sunday i Faith.