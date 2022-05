Isabella Cruise, posvojena kći popularnog glumca Toma Cruisea, odbila je njegovu ponudu da živi s njim u luksuznom penthouseu te se preselila u Englesku gdje vodi skroman život sa suprugom britancem.

Isabella Kidman Cruise (29), posvojena je kći glumca Toma Cruisea i glumice Nicole Kidman, koja je svoj život mogla provesti sljedeći stope svojih roditelja. No, ova djevojka odlučila se na sasvim skromniji i mirniji život od ponuđenog.

Kći ovog slavnog para, živi u predgrađu Londona sa suprugom Maxom Parkerom i njihovim kućnim ljubimcem gušterom. Isabelle je odbila ponudu od oca Toma da živi u njegovom penthouseu u Londonu, vrijednom 342.000 funti mjesečno, te se 2017. godine odselila u Croydon kako bi bila bliže Maxu.

Zvijezda Top Guna, navodno posjeduje nekretninu koja sadrži zatvoreni bazen i nevjerojatan pogled, uz ostatak luksuznih sadržaja.

"Isabella radije bira život u skromnoj kućici s tri spavaće sobe. Imaju neku vrstu reptila, vidimo samo crvena svjetla reflektora. To je sve što mi susjedi znamo o njoj jer je vrlo tajanstvena. Pretpostavljam da je odlučila živjeti izvan svjetla reflektora. Ne znam zašto je odabrala život u Croydonu'', izjavila je jedna od njezinih susjeda za The Sun.

Umjetnica rijetko objavljuje vlastite fotografije na društvenim mrežama, a njezina zadnja takva objava bila je u srpnju, 2021. godine kada je podjelila selfie u kojem podržava igrače Garetha Soutgathea u njihovoj borbi za finale nogometnog turnira.

Slavni roditelji Nicole i Tom Bellu su posvojili 1992. godine, kao i njezina biološkog brata Connora Cruisea koji danas ima 26 godina. Bivši supružnici razveli su se 2001. godine nakon više od deset godina braka, a Bella je tada imala samo osam godina. U početku su dijelili skrbništvo nad djecom ali godinama kruže glasine da su se Bella i Connor udaljili od Nicole, jer poput svog oca prakticiraju kontroverznu scijentologiju.

Naime, Nicole nije članica scijentološke crkve i samim time joj nije dopušteno da se druži s njezinim pripadnicima jer bi spriječila njihovih duhovni rast.

Bella i računalni programer Max Parker vjenčali su se na tajnoj ceremoniji 2015. godine. Nicole nije prisustvovala kćerinu vjenčanju iako je baš u to vrijeme bila u Londonu.

"Držim do privatnosti što se toga tiče. Moram zaštiti sve te odnose. Ali sigurna sam 150 posto da bih se odrekla svog života za život svoje djece jer to je moja svrha. Majčinstvo je putovanje. Bit će uspona i padova, bez obzira na to jeste li posvojili ili rodili dijete. Djeca trebaju ljubav. Oni su odabrali da budu dio scijentologije. Naš je posao kao roditelja da im uvijek damo bezuvjetnu ljubav", izjavila je za djecu koju su ona i Tom posvojili.

Naglasila je i kako se s godinama pomirila zbog takve odluke, no inzistira na tome da ih i dalje voli i podržava te se trudi održati kontakt s njima, iako su se djeca od nje udaljila.

Pogledajte Cruiseov potez prema Kate Middleton zbog kojeg je opet sve osvojio, a reakcija princa Williama poseban je hit! +26

Bivša djevojka srpskog miljenika žena zaprepastila pojavom u prozirnoj haljini koja nije baš ništa sakrila +29