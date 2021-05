Dana International na Eurosongu je pobijedila davne 1998. godine i ispisala njegovu povijest svojom jedinstvenom pojavom i pričom.

Izraelka Dana International ispisala je povijest Eurosonga svojom pobjedom koju je ostvarila s pjesmom "Diva", i to kao prva transrodna pobjednica tog glazbenog natjecanja, a njezin se nastup prepričava i 19 godina kasnije.

Dana danas ima 52 godine, a sa samo 18 godina postala je prva izraelska drag queen. 1993. godine odlučila se podvrgnuti operaciji promjene spola i zbog te odluke nikada nije zažalila. U to vrijeme teme promjene spola i transrodnosti bile su još uvijek tabu-teme, no njezin nastup i pobjeda na Eurosongu označili su prekretnicu na međunarodnoj sceni transrodnih umjetnika. U Izraelu nisu bili sretni što će baš ona predstavljati zemlju, pogotovo u vjerskim krugovima, ali nakon pobjede ušutkala je sve dežurne kritičare.

"Moja pobjeda dokazala je da je Bog na mojoj strani. Želim svojim kritičarima poslati poruku da im sve opraštam i da me pokušaju prihvatiti takvu kakvu jesam. Nije me briga što ljudi pričaju o meni, vjerujem u Boga i u to da svatko ima pravo živjeti onako kako želi", izjavila je tada Dana za tamošnje medije.

Danina pobjeda smatra je jednom od najvažnijih u povijesti Eurosonga, a njezinim je koracima nastavila i austrijska pobjednica istog natjecanja 2014. godine Conchita Wurst.

"Eurosong je povezan s glazbom, ali također promovira i raznolikosti, posebno je važan za zemlje koje nisu pri samom vrhu popisa onih destinacija koje biste trebali posjetiti ako ste gej. Dana International u tome je odigrala veliku ulogu. Bila je izuzetno hrabra, a ohrabrila je i druge izvođače da krenu njezinim stopama i pokrenula važna pitanja u zemljama s niskom stopom tolerancije", objasnio je DJ i jedan od najvećih obožavatelja i pratitelja Eurosonga Scott Mills za The Guardian.

"Ja ne kažem da sam Barbra Streisand ili Mariah Carey. Ljudi ne mare za moj glas, ali stalo im je do toga da otvoreno iznesem svoje stavove bez straha. Ja samo živim svoj život, koji nije nimalo lak", zaključila je Dana.

Ona se i danas rado prisjeća te za nju čarobne noći, pogotovo nakon skromnog života koji je ranije vodila u siromašnoj obitelji u kojoj je rođena kao najmlađa od troje djece.

"Živjeli smo u skromnoj kući, imali smo mali crno-bijeli televizor s jednim programom. Prvo sjećanje na Eurosong seže u 1979. godinu, kada je Izrael pobijedio. To je bila velika večer koju smo čekali cijelu godinu, a mnogima je bio san jednog dana otići tamo, ali nisam mogla ni sanjati da će to meni uspjeti", priznaje Dana.

Osim što je već u mladosti zavoljela Eurosong, kao mlada djevojka postala je svjesna svojih homoseksualnih sklonosti.

"Počela sam shvaćati zašto mi se sviđaju takve pjevačice. Bila sam zbunjena jer potječem iz vrlo tradicionalne obitelj u kojoj nije bilo dopušteno korisiti riječ gej. Ali odjednom sam se osjetila slobodnom", prisjetila se u razgovoru za The Guardian.

Kada joj je bilo 18 godina, svoje je nadahnuće pronašla u američkoj pjevačici Divine, koja ju je potpuno očarala i ubrzo je započela glazbenu karijeru objavivši svoju prvu pjesmu 1990. godine, a umjetničko ime odabrala je sasvim slučajno i spontano.

"Morala sam potpisati svoj prvi ček i jednostavno sam napisala Dana International", otkrila je pjevačica.

Njezina je karijera krenula uzlaznom putanjom, a na izboru za najbolju pjesmu Izraela pobijedila je 1994. godine, samo godinu dana nakon što je promijenila spol. No njezin san bila je pobjeda na Eurosongu i 1995. godine prijavila se za to natjecanje, ali bez uspjeha. Ponovno je pokušala 1998. godine s pjesmom "Diva" i stručni je odbor odlučio da će ona predstavljati Izrael te godine u Birminghamu. Sretnu vijest javili su joj telefonom.

"Plakala sam i vrištala od sreće. Molila sam se da ne osramotim svoju zemlju", prisjetila se Dana, koja je na kraju pobijedila zahvaljujući glasovima publike.

Nakon toga postala je planetarno popularna, a ujedno i prva Izraelka koja je dala intervju za MTV, a nastupala je s ostalim zvijezdama poput Kylie Minogue i grupe Steps.

1999. godine vratila se na pozornicu Eurosonga i pritom je ukrala svu pozornost prilikom uručivanja nagrade švedskim pobjednicima koji su tada bili najbolji, i to zbog pada pred kamerama koji je vidio cijeli svijet.

"Nisam ja kriva! Više od 20 godina me ljudi ispituju jesam li to učinila namjerno. Nosila sam haljinu Jeana Paula Gaultiera i stali su mi na nju. Pokušala sam se odmaknuti i pala sam. Vjerujte, nitko ne želi pasti u haljini Jeana Paula Gaultiera jer želite da sve ostane na svom mjestu kako i treba. Srećom, bila je dobro podstavljena, pa se ništa nije pokidalo", otkrila je Dana.

Dana je nakon pobjede ostvarila i veliki uspjeh u rodnoj zemlji, izdala je tri studijska albuma, nastupila je na 50. godišnjici Eurosonga, a postala je i politički aktivna zauzimajući se za prava žena. 2011. godine ponovno je nastupila na izboru za najbolju pjesmu Europe, ali nije uspjela ući u finale s pjesmom "Ding Dong" i žali zbog tog pokušaja. I dalje se bavi glazbom, sudjeluje u talent emisijama kao članica žirija te ponosno predstavlja homoseksualnu zajednicu.