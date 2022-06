Naomi Campbell na Instagram profilu objavila je šetnju sa svojom jednogodišnjom kćerkicom i njezine prve korake.

Britanska manekenka Naomi Campbell na Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj šeta uz jezero sa svojom jednogodišnjom djevojčicom te s pratiteljima podjelila najemotivniji trenutak u životu.

Naime, njezina kćerkica napravila je svoje prve korake:"Moja ljubav, moj otkucaj srca i njezini prvi koraci", napisala je ponosno Naomi.

Campbell ne pokazuje često svoje dijete, a početkom godine pozirala je s njom za naslovnicu časopisa Vogue. Tada je prvi puta progovorila o začeću djeteta i majčinstvu.

"Moja djevojčica nije posvojena. Ona je moje dijete. Na prste jedne ruke mogu izbrojiti koliko je ljudi to znalo. Ona mi je najveći blagoslov i najbolje što mi se dogodilo", ispričala je manekenka za Vogue.

Nakon što je Naomi prošle godine objavila da je postala majka, mnogi su bili iznenađeni. Ranije nije dala naslutiti da očekuje bebu niti itko zna kakav je njezin ljubavni status.

Nagađalo se i da je Naominu kćer rodila surogat-majka, piše The Sun. No Campbell to nikad nije potvrdila niti je otkrila tko je otac djeteta.

