Jimi Hendrix proglašen je najboljim instrumentalistom u povijesti rock glazbe, a slavni gitarist preminuo je kada je imao 27 godina.

Jimi Hendrix danas ima titulu najboljeg instrumentalista u povijesti rock glazbe, a ovaj sjajni glazbenik rođen je u Seattleu 1942. godine.

Rođen kao Johnny Allen Hendrix, glazbenik je odrastao u obitelji u kojoj njegovi roditelji nisu imali dobar odnos. Nakon što je njegov otac dobio skrbništvo, preimenovao ga je u James Marshall Hendrix, a od 1966. godine se naziva Jimi. S majkom je zbog njezinog problema s alkoholom jako rano prekinuo odnose.

Gitaru je počeo svirati još kao dječak, a čak i prije toga pravio se da na staroj metli svira gitatu. Postoje glasine da je tu istu metlu nosio u školu te da je oko nje plesao i pravio se da svira. U smeću je pronašao ukulele sa samo jednom žicom i to mu je postao prvi pravi instrument kojeg posjeduje. Prije nego što je postao planeratno poznat, Hendrix je otišao iz srednje škole kako bi se priključio vojsci, a nikada nije ni završio srednju školu. U vojsku je otišao jer je zbog nekoliko krađa automobila osuđen ili na zatvor ili na vojsku.

Unato činjenici što je postao jedan od najvećih glazbenika svih vremena, Jimi nikada nije znao čitati note. Gitaru je svirao po sluhu, a u životu nije uzeo satove da nauči svirati bilo kakav instrument.

Velika ljubavna priča

Kao i brojne kolege njegovog doba, Hendrix je danas kultna ličnost. Slavni glazbenik tijekom života je imao brojne djevojke, pogotovo nakon što se postao poznat, no jedna od njih se posebno ističe. Radi se o Kathy Etchingham koja danas ima 73 godine.

Hendrix je 1966. godine stigao u London te je u jednom malom baru u kutu sam svirao gitaru, dok su svi okupljeni čudom gledali u glazbenog genijalca. Njegov tadašnji menadžer za područje Velike Britanije bio je Chas Chandler koji je Kathy iste večeri upoznao s glazbenikom. Ispričala je kasnije kako nikada u životu nije bila toliko opčinjena nečijom osobnošću kao što je bila Jimijevom. Šapnuo joj je u uho da je prekrasna i ostatak večeri su proveli zajedno. Glazbenik koji nije bio naviknut na promet u Londonu je iste večeri umalo poginuo jer je hodao krivom stranom ceste.

Proveli su cijelu večer zajedno, a Kathy je ispričala kako je prvi put u životu doživjela seks tako romantičnim. Odmah idućeg jutra počeli su imati probleme. U sobu im je upala žena koja je tvrdila kako je Jimijeva cura, vikala je i psovala na njih. Digla je gitaru i umalo je bacila na njih u krevet, no Jimi ju je smirio. Ne zbog ozljeda, već jer mu je to bila jedina gitara koju je imao u tom trenutku. Kathy i Jimi su započeli vezu koja je potrajala nekoliko godina.

Slava i smrt

Par se sjajno slagao, provodili su dosta vremena zajedno, a Jimi je u to vrijeme postajao sve popularniji. Jedne večeri dok su bili odvojeni Hendrix je napisao svoju kultnu pjesmu upravo njoj jer mu je nedostajala. Radi se o singlu "The Wind Cries Mary" koji je najavio njegov debitantski album "Are You Experienced". Na njegovim kasnijim koncertima u publici su bili brojni glazbenici, od Erica Claptona do The Beatlesa. Nakon singlova "Foxy Lady" i "Purple Haze" Hendrix je postao jedna od najvećih svjetskih zvijezdi.

Etchingham kaže kako je u to vrijeme Hendrix previše pio i drogirao se, a vidjela je da je to početak kraja. "Počeo je izgledati drugačije. Koža mu nije bila zdrava i izgledao je kao da je u godinu dana ostario 10 godina", pričala je njegova bivša djevojka. Par se razišao 1969. godine. Glazbenik je bio u toliko lošem stanju da su ju njegovi suradnici zvali u pomoć nekoliko puta jer je izgledao kao da je na samrti. Na ljeto 1970. godine posljednji ga je put vidjela.

Jimi Hendrix preminuo je 18. rujna iste godine, a ugušio se u vlastitoj rigotini. Postao je dio Kluba 27. Etchingham je priznala da se osjećala krivom, no na kraju je shvatila da mu ne bi mogla pomoći. O njihovoj je vezi napisala knjigu i često je pričala o svom bivšem dečku. Smatra da je Hendrix glazbena legenda koja je privatno brižna osoba puna ljubavi.