Među najboljim predstavnicima Hrvatske na Eurosongu bili su Magazin i Lidija Horvat-Dunjko, Maja Blagdan, Danijela Martinović, Doris Dragović, Goran Karan i Vanna. U našoj anketi dajte svoj glas najdražem od njih,

Albina Grčić ovogodišnja je predstavnica Hrvatske na Eurosongu i sve oči su već nekoliko tjedana uprte samo u nju, prije nego li će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri koju mnogi s nestrpljenjem očekuju i pitaju se hoće li se uspjeti plasirati u veliko subotnje finale sa svojom pjesmom "Tick-Tock".

Na jednom od najprestižnijih glazbenih natjecanja Hrvatska je nastupila prvi put od 1993. godine i to kada nas je predstavljala grupa Put s pjesmom "Don't Ever Cry", no među prvih deset završili smo tek dvije godine kasnije i to s pjesmom "Nostalgija" u zajedničkoj izvedbi grupe Magazin i Lidije Horvat-Dunjko koji su natjecanje završili na šestom mjestu.

Godinu dana kasnije na Eurosongu je nastupila Maja Blagdan s pjesmom "Sveta ljubav" i osvojila visoko četvrto mjesto.

1998. godine Danijela Martinović nas je po drugi put predstavljala na Izboru za pjesmu Europe, ovaj put bez grupe Magazin i to s pjesmom "Neka mi ne svane" te osvojila također visoko peto mjesto.

Njezina kolegica i sugrađanka Doris Dragović na Eurosongu je 1999. godine otpjevala svoju pjesmu "Marija Magdalena" i završila na još višem, četvrtom mjestu, što je uz Majinu "Svetu ljubav" najbolji plasman Hrvatske na tom natjecanju.

Među prvih deset natjecatelja, to jest onih koji su postigli najbolje rezultate bili su i Goran Koran koji je 2000. godine s pjesmom "Ostani" završio na devetom mjestu, a Vanna 2001. godine s pjesmom "Strune ljubavi" na desetom mjestu.

Bilo je to posljednji put da su se naši predstavnici našli među najboljima, a hoće li se i Albina kojoj zasad svi predviđaju visok plasman uspjeti pridružiti ovoj skupini i to dvadeset godina kasnije, saznat ćemo vrlo skoro.

Koja je pjesma po vašem mišljenju najbolje predstavila Hrvatsku na Eurosongu?