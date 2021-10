Nakon izleta u Međimurje i velikog izazova u gastroduelu prilikom čega su kandidati "MasterChefa" morali zadovoljiti ne samo nepca žirija nego i lokalaca, dobili su pohvale za timski uigran rad.

Kandidati i crvenog i plavog tima bili su svjesni da su oba tima napravili sličan posao i da će u odluci tko je pobjednik presuditi detalji.

''Mislim da smo podjednako u nekim stvarima pogriješili. Mislim da će biti tijesno'', kaže Tomislav.

Osim žirija čije ukuse natjecatelji sad već i poznaju, ocjenjivali su ih i stanovnici tog područja kojima su također kuhali lokalne namirnice u tradicionalnoj i modernoj varijanti.

''Mislim da su bili kompetentni za ocjenjivanje. Koga ste oduševili to ćete vidjeti'', kazao im je Melkior.

Zvijezdana je na pitanje koji su bili parametri da izabere svoj tim, istaknula: ''Vodila sam se time s kim se najviše razumijem, nekako je najvažnija komunikacija'', dodavši da se ipak bolje osjeća u kuhinji kada radi sama nego u timu.

''Vjerujem da je moj tim pobjednički, postavio sam sustav odgovornosti, uzeo sam ljude koji su karakterno različiti. Htio sam da mi Tihomir i Frane budu zajedno, da se Frane fokusira. Kod biranja suchefa nisam imao emocija, svi su mislili da ću uzeti Filipa, ali nisam uzeo njega jer je tu previše emocija. Roko mi je super, znao sam da me neće nadglasati, a da s Filipom neću imati brige. Znam koliko je Frane dobar s ribom, Tihomir odličan s riječnom ribom, Marija je bila zadužena za lokalno i tradicionalno, s čim ja nemam znanja'', objasnio je Tomislav naglasivši kako je jednako riskirao i s namirnicama i s odabirom članova u tim.

Frane kojeg su do sada svi optuživali da nije timski igrač, ovoga puta dobio je pohvale. Tihomir je istaknuo kako se Frane promijenio. Smatra da je postao tolerantniji te da je naučio primiti kritiku, tako da u timu nije imao nikakvih problema ovoga puta. I Marija je rekla da s Franom nije imala problem, a Frano da je Marija trebala biti suchef pohvalivši njezino znanje o tradicionalnim jelima.

Zvijezdana je, za razliku od Tomislava, imala prigovor na članove svog tima. Posebice je istaknula Karmenin pire još tijekom gastroduela, a tijekom analize istaknula je nenametljivost kao Karmeninu manu, što je Karmen komentirala riječima: ''Taj odnos Zvijezdane prema meni, malo me iznenadio. Može mi slobodno reći, nije problem – ne radiš to dobro, probaj tako. Ja ću to probati. Pustiti me da radim, da ja mislim da radim ispravno dok ne dođe tema da mi kaže da nešto nisam dobro napravila, to me malo poljuljalo''.

Iako su timski bili uigraniji nego ikada, analiza gastroduela nije prošla bez trzavica i upiranja prstom. Koliko su bodova dobili timovi od žirija, a koliko od lokalaca, te koji će tim u eliminacije doznajte već večeras u MasterChefu.