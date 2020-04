Kim Basinger i Alec Baldwin upoznali su se na snimanju filma u kojem su oboje glumili, gdje su započeli turbulentnu vezu koja je trajala 10 godina.

Holivudski parovi skloni su javnim dramama u prekidima, a dok su neki malo više dostojanstveni, drugi su pak pretjerali. Druga varijanta veća je istina za glumce Aleca Baldwina i Kim Basinger. Od početka romanse kada je Alec izgubio glavu za Kim do raspada veze nije došlo prebrzo, ali ružno je završilo.

Kim Basinger je odrasla u maloj američkoj srediini, a odmalena je težila slavi. Pratila je priču svoje majke te se zaposlila kao model u agenciji Ford. Nakon brojnih modnih revija i fotografiranja za jumbo-plakate, Basinger je odlučila kako manekenstvo ipak nije za nju te se preselila u Los Angeles kako bi došla do Hollywooda.

Vrhunac slave i upoznavanje na setu

Pojavila se u nekoliko TV serija, a 1981. godine debitirala je na velikom platnu u filmu "Hard Country". Kritika ju je pohvalila i zbog toga je dobila priliku glumiti s velikanima scene poput Seana Conneryja i Roberta Redforda. Krajem 80-ih glumica je bila na vrhuncu slave, pogotovo nakon što se 1989. pojavila u velikom hitu Tima Burtona, "Batmanu". Ponude su joj dolazile sa svih strana i ništa nije ukazivalo na to da mi njezina popularnost mogla pasti.

Prihvatila je ulogu u filmu "The Marrying Man", a nije ni mislila kako će joj to potpuno promijeniti privatni život. Na filmu je radila s kolegom Alecom Baldwinom koji je otkad ju je ugledao bio oduševljen njezinom ljepotom. Nije se sramio pokazati svoje osjećaje i ubrzo su svi na setu primijetili da se nešto događa. S druge strane, Kim nije bila otvorena za nove veze. Još se oporavljala od razlaza s prvim suprugom i nije htjela srljati u nove odnose. U braku s Ronom Snyderom je bila osam godina te nije imala nikakvog interesa za nove veze. Baldwin je pak bio uporan i uspio je šarmirati zgodnu kolegicu. Par je započeo vezu, a iako je Basinger inzistirala na tome da brak ne dolazi u obzir, glumac je bio ustrajan.

Prvi put je kleknuo 1993. godine, no Kim ga je odbila. Ništa ga nije obeshrabrilo i godinu kasnije je ponovno zaprosio, a ovoga je puta pristala. Par se vjenčao na Long Islandu u glumčevoj ljetnoj rezidenciji, a sve detalje ceremonije je organizirao upravo Alec. Navodno je prije samoga vjenčanja stotine puta nazvao sestru svoje partnerice kako bi bio siguran da će se ona na vjenčanju i pojaviti. Naravno, došla je i prvi tjedni njihovog braka bili su kao iz bajke.

Burna rastava i brojne glasine

Nije trebalo dugo da Alec i Kim postanu jedan od najutjecajnijih holivudskih parova, a 1995. godine su dobili kćer Ireland, koja je njihovo jedino zajedničko dijete. Ubrzo nakon počele su sve mane izlaziti na vidjelo. Kim je sve pokušavala prihvatiti kao da je to normalno, no to je bio početak njihoovg kraja. "Živim sa strastvenim muškarcem koji misli ne zadržava samo za sebe", rekla je jednom prilikom Basinger. Dodala je kako on pak ima najveće srce od svih ljudi koje poznaje.

Unatoč naporima da ostanu zajedno, par je 2000. godine objavio da se rastaju. Dvije godine kasnije razvod je bio služben, a holivudski par tu je tek krenuo sa svojim dramama. Počeli su se boriti za skrbništvo nad kćeri i stvari su na sudu postale zaista ružbe. Baldwin je kasnije rekao kako mu je to bio najbolniji period u životu, a trajao je šest godina. Godine 2011. u javnost je procurila snimka razgovora Aleca i kćeri Irlenad u kojoj se glumac dere na svoju kćer i svašta joj govori. Zbog toga mu je sud odredio tečaj roditeljstva i terapije za smirenje. Ireland je godinu kasnije zaustavila bilo kakve glasine kada je rekla da joj je otac samo bio frustriran te nije mislio povrijediti nju u tome svemu.

Kim Basinger je pričala kako je za kćer samo htjela sretno djetinjstvo, a smatra kako je njihovu rastavu shvatila zrelije od onoga što je očekivala. Kim Basinger, Alec Baldwin i njihova kćer Ireland danas funkcioniraju odlično, no nakon godina i godina svađe trebalo im je dosta vremena da se stvari izglade.