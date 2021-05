Mike Tyson je bio na putu kada je njegovu obitelj pogodila strašna tragedija. Njegova kćer Exodus preminula je nakon nesreće dok se igrala u kući.

Dok je bio na vrhuncu karijere, nitko nije vjerovao da išta može pokolebati boksača Mikea Tysona. Legendarni boksač bio je poznat i pod nadimkom "Željezni Mike", a u ringu mu ništa nije predstavljalo problem. Ono što ga je potpuno shrvalo bilo je potpuno izvan njegove kontrole, a to je smrt njegove četvrtogodišnje djevojčice Exodus. Još danas se na njezin spomen Mike rasplače.

Mike je tog kobnog dana 2009. godine bio na putu u Las Vegasu, dok je ostatak njegove obitelji bio u njihovu domu u Arizoni. Exodus i Miguel Tyson su se igrali po kući dok je njihova majka čistila. Dok je djevojčica bila u igraoni, oko vrata joj se nekako zakačio kabel koji je bio prčvršćen za traku za trčanje.

U jednom je trenutku majka rekla Miguelu da ide vidjeti što Exodus radi, a upravo on je pronašao njezino beživotno tijelo. Majka je raspetljala kabel, pozvala hitnu pomoć te je kćerkici dala umjetno disanje, no već je bilo prekasno. Do trenutka kada je Mike doputovao natrag kući, Exodus je preminula u bolnici od posljedica ozljeda.

Tyson je kasnije priznao da se nije znao nositi sa smrću svoje kćeri, a u iskrenom intervjuu je ispričao i kako je na sve reagirao. Ispričao je kako mu je prvi instinkt bio zgrabiti pištolj i potpuno podivljati, no uspio se smiriti. Kada je ugledao tijelo svoje kćeri preplavio ga je šok i tuga, a rekao je kako taj osjećaj ne bi poželio ni najgorem neprijatelju.

Dao je nekoliko intervjua nakon smrti kćerkice, no niti jedan nije mogao odraditi do kraja jer bi se rasplakao te nije mogao ni pričati. Rekao je kako se od njezine smrti nikada neće oporaviti. Nakon Exodusine smrti Mike je dobio još dvoje djece, kćer Milan i sina Morocca. Osim njih ih prijašnjih veza i brakova ima Mikeyja Lornu, Miguela, Raynu i Amira.