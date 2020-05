Michelle Pfeiffer srce publike osvojila je nakon što je utjelovila Ženu mačku u Burtonovu filmu o Batmanu iz 1992. godine, a glumica koja je imala tri nominacije za nagradu Oscar ostala je upamćena i po filmskom klasiku "Opasne misli".

Američka glumica Michelle Pfeiffer na sceni je već nekoliko desetljeća, a iako je na vrhuncu slave bila prije gotovo 30 godina, ova holivudska ljepotica i dalje ima što reći i pokazati.

Glumica je nedavno počela renovirati svoj novi dom u Kaliforniji, koji je kupila početkom ove godine, a paparazzi su je uhvatili dok je nadgledala radove. Unatoč tome što ima 62 godine i dalje je je jedna od najljepših glumica Hollywooda.



Drama koja prati priču profesorice LouAnne Johnson koja stiže u kalifornijsku srednju školu u kojoj su većinom Afroamerikanci i Latinoamerikanci. Na njezino iznenađenje posao je dobila odmah, a otkad je preuzela poziciju do kraja priče bori se s buntom tinejdžera koji su sve samo ne obični, žive u gradu punom kriminala te su i sami dio toga. Film je postao hit kada je objavljen 1995. godine na iznenađenje mnogih producenata, a zaradio je gotovo 180 milijuna dolara.

Pfeiffer je glumila u brojnim filmskim hitovima, a jedno je vrijeme pauzirala od velikih ekrana kako bi se posvetila obitelji. Glumica koja i danas ima ugled jedne od najboljih svoga doba prije nekoliko godina vratila se u svijet glume te je oduševila ulogama u filmu "Čarobnjak za laži" i "Ubojstvo u Orient Expressu".

Michelle se dvaput udavala, a prvi je put pred oltar stala s glumcem Peterom Hortonom 1981. godine. Par je često surađivao, no 1988. godine odlučili su se rastati. Kao razlog razvoda naveli su predanost poslu. Nakon rastave Pfeiffer je tri godine bila u vezi s glumcem Fisherom Stevensom, kojeg je upoznala na filmskom festivalu u New Yorku. Imala je aferu i s Johnom Malkovichem, no drugi je put pred oltar stala s producentom Davidom E. Kelleyjem 1993. godine. Par je u braku dobio dvoje djece, sina Johna Henryja (25) i kćer Claudiju Rose (27).