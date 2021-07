Glumica Mena Suvari prije 20 je godina bila jedna od najvećih zvijezda Hollywooda, a u memoarima koji su objavljeni ovoga tjedna progovorila je o šokantnim detaljima iz svog života.

Slika tinejdžerice koja leži na krevetu prekrivenom ružinim laticama danas je već kultna, a glumici Meni Suvari je donijela svjetsku slavu. Glavna zvijezda filma "Vrtlog života" danas je daleko od onoga što je bila prije 20 godina, a iza fotografije koje se još svi sjećaju stoji uznemirujuća priča, sudeći po njezinim memoarima koji su svjetlo dana ugledali ovoga tjedna.

Ime njezine knjige je "The Great Peace", a u njoj je opisala da je do uloge koja ju je proslavila čak osam godina proživljavala fizičko i psihičko nasilje, koje joj je potpuno uništilo život. Ispričala je kako je živjela u svom tajnom svijetu srama i krivnje. 42-godišnja Suvari je opisala da ju je kao 12-godišnju djevojčicu konstantno silovao njezin tada 16-godišnji dečko. Kada je imala 16 godina, njezin menadžer koji je tada imao 30 je spavao s njom te su zajedno pušili travu, prenosi Daily Mail. To je bila i godina kada je napisala oproštajno pismo jer si je htjela oduzeti život.

Sljedeći dečko navukao ju je na droge koje je konzumirala svakodnevno te je od njega dobila i herpes. Tjerao ju je na grupni seks s djevojkama koje nikada prije nije ni upoznala, a u šokantnim memoarima ispričala je i kako se osjećala mrtvo iznutra.

Film "Vrtlog života" promijenio joj je svakodnevicu, a ispričala je kako joj je posao predstavljao bijeg od surove stvarnosti u kojoj je živjela. Redatelj Sam Mendes i svi kolege tretirali su je predivno, a istaknula je kako im je svima zahvalna. U to je vrijeme imala tek 19 godina.

Priznala je i kako nikada nije htjela biti glumica, no život joj se posložio drugačije. Htjela je biti arheologica, no nije imala dobre ocjene zbog svakodnevnog drogiranja. Kada je napokon prekinula s dečkom koji ju je maltretirao, uletila je u brak sa 16 godina starijim redateljem Robertom Brinkmannom. "Svi su mi govorili da sam prava sretnica, a ja sam samo kimala glavom i razmišljala o paklu iz kojeg sam pobjegla", napisala je u knjizi. Imala je 20 godina kada je prvi put stala pred oltar, no pet godina kasnije rekla je Robertu da se želi razići od njega. "Dopustila sam mu da mi spasi život, još danas ga volim", priznala je.

Nakon njega je imala dvije afere s kolegama, no njihova imena nije otkrila. Priznala je da joj je život s 25 godina bio na rubu jer si je izmučila tijelo silnim drogama. Godine 2007. upoznala je Simona Sestita na filmskom festivalu u Torontu, s kojim je drugi put stala pred oltar. Vjenčali su se 2010. godine u Rimu, no rastali su se 2012. Tijekom drugoga braka počela je puno piti, a nakon droga nova opsesija joj je bio alkohol.

Treći put u bračnu luku je uplovila s Mikeom Hopeom 2018. godine. Par živi dalje od medija, a prošle godine je dobila sina Charlesa. "Čitav svoj život sam provela osjećajući se jadno, poniženo i nikakvo. Bilo je vrijeme da to prestane. Prestala sam bježati od same sebe i uspjela sam", zaključila je glumica u knjizi.