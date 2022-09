Meghan Markle i princ Harry su ljuti jer Archie i Lilibet neće oslovljavati s titulama kraljevskih veličanstva, unatoč tome što će nositi titule princa i princeze.

Britanski mediji prenose kako djeci princa Harryja i Meghan Markle neće biti dodijeljeni statusi kraljevskih veličanstava kada ih kralj Charles III. imenuje za princa i princezu, što je potvrdio izvor blizak obitelji.

3-godišnji Archie i 1-godišnja Lilibet službeno će postati princ i princeza u bliskoj budućnosti jer je Charles pristao izdati patent za dodjelu titula, ali izvor tvrdi kako su nakon napetih razgovora s novim kraljem, Sussexovi ostali bijesni jer će djeca ostati zakinuta za navedeni detalj.

Rečeno je da su Harry i Meghan naglasili Charlesu kako kćeri princa Andrewa, Beatrice i Eugenie, imaju status kraljevskih veličanstava iako nisu dio uže kraljevske obitelji.

"Harry i Meghan bili su zabrinuti zbog sigurnosnog pitanja i to što su princ i princeza donosi im pravo na određene razine kraljevske sigurnosti. Puno se pričalo tijekom proteklog tjedna. Oni su uporno tvrdili da su Archie i Lilibet princ i princeza i neumoljivi su otkako je kraljica umrla. Ali ostali su bijesni što Archie i Lilibet ne mogu preuzeti titulu veličanstva. No, takav je dogovor, mogu biti princ i princeza, ali ne i kraljevska veličanstva jer nisu službeno članovi kraljevske obitelji", izjavio je izvor za The Sun.

Archie i Lilibet imaju pravo na titule nakon smrti kraljice kao dio pravila koje je postavio kralj George V. davne 1917. godine, a koja su ograničila broj članova kraljevske obitelji koji koriste statuse veličanstava.

"Dopustiti Archieju i Lilibet da postanu princ i princeza, ali da nemaju titule veličanstava, bio bi klasičan kompromis. Isto se dogodilo Diani i Fergie nakon što su se razvele od Charlesa i Andrewa. I naravno, Sarah Ferguson koja je danas vojvotkinja od Yorka. Harry i Meghan trebali bi biti zadovoljni jer korištenje titule princa ili princeze dobro zvuči u Sjedinjenim Državama. No iako su njihova djeca još uvijek na visokom položaju u nasljednoj liniji, neće raditi u kraljevskoj obitelji pa je sasvim ispravno da ne bi trebali imati dodatne nazive. Mnogi ljudi misle da bi Harry i Meghan sami trebali izgubiti svoje, stoga mislim da bi jednostavno trebali prihvatiti ovaj kompromis i biti zahvalni jer bi moglo biti puno gore za njih i njihovu djecu", pojasnio je kraljevski stručnjak Phil Dampier za MailOnline.

Priča o titulama postala je nakon Meghanina gostovanja kod Oprah Winfrey i kada je tvrdila da je Archieju uskraćena kraljevska titula zbog njegove boje kože, što se sada pokazalo kako nije točno. U međuvremenu, Sussexovi su prestali koristiti vlastite nakon što su odstupili s mjesta viših članova kraljevske obitelji i preselili se u Los Angeles.

