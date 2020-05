Malo koji kraljevski par može se pohvaliti tolikim postignućima u samo dvije godine braka, no Meghan i Harryju to je uspjelo. Nema što nisu napravili, a mi vam donosimo pregled njihove veze od početka do danas.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa slave drugu godišnjicu braka, a od samoga početka veze pa do danas pune naslovnice svih svjetskih tabloida. Par je razloga zbog čega je tomu tako. Mnogo se toga promijenilo otkako su Meghan i Harry izrekli sudbonosno da 19. svibnja u dvorcu Windsor pred svojim obiteljima, ali i cijelim svijetom.

U samo dvije godine braka par je uzdrmao temelje kraljevske obitelji svojim potezima, a zbog brojnih situacija postali su omraženi među dijelom britanske javnosti. Donosimo sve detalje toga kako je cijela parada krenula.

Službeno su u vezi

Harry je u studenom 2016. godine otkrio da mu je američka glumica Meghan Markle djevojka. Nisu svi bili zadovoljni njegovim izborom i mnogi su ga uspoređivali s kraljem Edwardom, koji je abdicirao gotovo sto godina ranije zbog iste situacije. Ipak, godinu dana kasnije mlađi je kraljičin unuk objavio da će s djevojkom stati pred oltar. Kraljevska obitelj ne pamti da se dogodio toliki interes medija.

Vjenčanje bez cijele obitelji

Stvari su nakon nekoliko mjeseci postale jasne. Meghan je u ratu sa svojim ocem, koji nije bio ni na vjenčanju, a što je više detalja izlazilo u medije, to je bilo neugodnije gledati i slušati. Par se vjenčao 19. svibnja 2018. godine, a Meghanina majka Doria Ragland jedina je članica njezine obitelji koja je bila prisutna na velikom događaju. Ostatak američke strane uglavnom su bili pomno odabrani glumci i osobe iz svijeta showbiza. Problemi za Meghan i Harryja tek su bili u nastajanju.

Kraljičina mezimica

Za razliku od ostalih nevjesta kraljevske obitelji, činilo se kao da je kraljica Elizabeta brzo prigrlila Meghan. Vrlo se brzo vojvotkinja počela nasamo družiti s kraljicom, a odradile su i nekoliko samostalnih kraljevskih dužnosti. Sve se činilo savršeno, a Meghan nije imala ništa protiv pokazivanja u javnosti u elegantnim izdanjima.

Trudni su!

U listopadu iste godine par je objavio da očekuje prvo dijete, i to dok su bili na službenom putovanju u Australiji i Novom Zelandu. Sedmi u redu za krunu u tom trenutku i osmo unuče kraljice Elizabete i princa Philipa, maleni Archie rodio se u svibnju prošle godine. Kada su objavili njegovo ime, svima je za oko zapelo njegovo prezime, Mountbatten-Windsor. Par nikada nije objasnio odakle ime za dječaka, kao ni zbog čega nema titulu. Prezime Mountbatten dodali su mu iz časti prema Harryjevu djedu princu Philipu.

Šok i nevjerica - odlaze iz kraljevske obitelji

Meghan i Harry početkom ove godine objavili su kako odstupaju od svih kraljevskih dužnosti. Mediji su događaj przo prihvatili pod nazivom Megxit, a svi detalji odvijali su se pod budnim okom javnosti. Dok nismo saznali zašto su se na to odlučili, otkrili smo brojne detalje o životu slavnoga para. Svađali su se i "natezali" s kraljicom i prinčevom cijelom obitelji ne bi li na kraju došli na svoje te su zaključno s posljednjim danom mjeseca ožujka odradili sve svoje dužnosti i krenuli u vrli novi svijet.

Američki san

Novi svijet zapravo je Meghanina stara luka Los Angeles. Par je jedno vrijeme živio u Kanadi, a nakon toga uselili su se u vilu holivudskog tajkuna Tylera Perryja u elitnom kvartu. Kako kažu, uživaju u novoj slobodi, a sada imaju priliku svog sina odgojiti u potpuno drugačijim uvjetima od planiranih. Doduše, Harry ima problem jer nije stekao još previše prijatelja pa cvili za starim životom, no prema svemu sudeći, par je dobio ono što je htio. Iz Velike Britanije pa do SAD-a ostvarili su svoj "američki san" te su danas jedan od najpopularnijih parova na svijetu. Ne uvijek po dobrome, ali za prve dvije godine braka dobro se drže.