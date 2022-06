Megan Fox i njezin plavokosi zaručnik Machine Gun Kelly svaki put kad izađu u javnost iznenade svojom pojavom i onim što su odlučili staviti na sebe.

Glumica Megan Fox i njezin partner, reper Machine Gun Kelly, privukli su apsolutnu pozornost svojim modnim odabirom za premijeru njegovog Hulu dokumentarca "Machine Gun Kelly's Life in Pink" u New Yorku.

A u skadu s naslovom par je odlučio i modnu kombinaciju prilagoditi tome.

Naime, Megan je odabrala pripijenu ultrakratku rozu haljinicu koja je istaknula njezine raskošne grudi i vitke noge, a cijeli stajling ukrasila je rozim sandalama na vezanje i šminkom koja je posebno naglasila njezine nebesko plave oči.

Njezin zaručnik Machine Gun Kelly odlučio se za rozo plavi naborani crop top, bijele hlače s visećim detaljima metala i bisera, bijele tenisice te bisernu ogrlicu i mnoštvo narukvica.

Ovaj holivudski par poznat je javnosti po svojoj modnoj usklađenosti pa zbog toga njihovi obožavatelji jedva čekaju svaki njihov izlazak u javnost.

Kako je premijera trajala dva dana, za drugi dan plavokosa Megan odabrala je rozi crop top oko vrata u kojem su joj se vidno ocrtavale bradavice, a u uskoj suknji s prorezom pokazala je svoju vitku figuru i zategnutu stražnjicu.

Machine Gun odjenuo je mrežastu rozu majicu, roze kožne hlače, crne cipele, te šaroliki baloner koji je najviše dolazio do izražaja.

No, događaj ipak nije završio najbolje kako su to glumica i reper očekivali. Naime, nakon koncerta u Madison Square Gardenu u New Yorku, Machinovo je lice bilo prekriveno krvlju i lijevo oko u potpunosti zatvoreno. Što se točno dogodilo još nije poznato.

Zanimljiv par svaki trenutak provodi zajedno, a nedavno su se i zaručili.

Navodno su se zaljubili na prvi pogled kada su zajedno snimali film "Midnight in the Switchgrass", a ona je ubrzo nakon toga pokrenula razvod od glumca Briana Austina Greena, s kojim ima troje djece.

