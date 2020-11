Kate Middleton danas je u sretnom braku s princom Williamom, s kojim ima troje djece, ali njezino je srce u mladosti pripadalo nekom drugom.

Davne 2007. godine dvije poznate britanske sestre iz aristokratskih krugova dobile su nadimak sestre Wisteria, po cvijeću kod nas poznatom i kao glicinija, po kojemu su ih svi znali podrugljivo komentirati.

Riječ je o Kate i Pippi Middleton koje su se često našle me meti ruganja, pa tako i u slučaju toga simboličnoga nadimka.

"Izuzetno su lijepe, užasno mirišu i imaju sposobnost divljeg uspinjanja", govorkalo se u krugovima u kojima su se kretale.

"Bilo je to poput nečega iz romana Jane Austen. Bi li se našle na udaru kritika i vrijeđanja da su izgledale obično i da ih mediji nisu doživljavali? Sumnjam. Osim iz očitog snobizma, sve je bilo motivirano i staromodnom ljubomorom", izjavio je jedan obiteljski prijatelj.

Jedna od najčešćih tema koje su se pratile u to vrijeme bio je i njihov ljubavni život. Mnogi su Britanci i dandanas uvjereni da Kate uopće nije bila zainteresirana za princa Williama, a glavni joj cilj bio školovanje u talijanskoj Firenci, i to navodno kako bi zaboravila prvu ljubav koja je slomila srce i mladića iz Marlborougha imena Harry Blakelock, koji je baš slučajno također tamo živio.

"Kad je Kate stigla u Firencu, bila je dosta potištena zbog Harryja. Cijelo je vrijeme pričala o njemu i činilo se da ju je poprilično zeznuo. Davao joj je tople pa hladne signale dok su bili zajedno u školi, a ona je uvijek govorila da mu se može vratiti. On je tada također bio u Firenci, ali koliko se sjećam, nije se ništa dogodilo. Unatoč tome što je privlačila pažnju muškaraca, uvijek je bila vrlo sramežljiva po tom pitanju. Puno mladića smatralo ju je privlačnom, ali ona bi se uvijek sramila", otkrila je za Daily Mail jedna od njezinih tadašnjih prijateljica.

U vrijeme boravka u Firenci Kate je dijelila stan s još četiri djevojke i uživala je u lutanjima tamošnjim ulicama, u fotografiranju i istraživanju kulturnog blaga i brojnih znamenitosti.

Novu ljubav u Firenci nije uspjela pronaći, možda zbog teškog prekida s Harryjem. No nekoliko godina kasnije to se promijenilo i to kada je upoznala Iana Henryja.

"Svi su je zvali fit Kate i momci su bili ljubomorni kad je počela izlaziti s Ianom. Bila je to ljetna romansa, ništa ozbiljno, a završila je kada su im se putevi razdvojili prilikom upisa na različita sveučilišta", izjavio njezin poznanik koji je želio ostati anoniman.

Na sveučilištu se dogodio njezin i Williamov povijesni susret, a djevojka kojoj su se izrugivali danas je supruga budućeg kralja Velike Britanije.