Clint Eastwood službeno ima osmero djece, ali ni sam nije siguran u točnost te brojke.

Legendarni holivudski glumac Clint Eastwood iza sebe ima niz glumačkih i redateljskih ostvarenja kojima je ispisao filmsku povijest i karijeru, a s druge strane ima i živopisan privatni život, obilježen s nekoliko skandala.

Danas 91-godišnji Clint otac je osmero djece, uključujući i tajnu kćer za koju je otkriveno da postoji tek prije dvije godine. No unatoč burnoj karijeri, skandaloznim ljubavnim vezama i razvodima, očinstvu je uvijek bio predano posvećen.

Clint je oduvijek bio na glasu kao veliki zavodnik i ženskaroš, javnost zna čak 15 njegovih afera i kratkotrajnih romansi, a u braku je bio dva put.

Prvo dijete dobio je nakon afere s kaskaderkom Roxanne Tunis i to kćer Kimberly čije je postojanje objavljeno tek 1989. godine, a on u rodnom listu nije bio naveden kao njezin otac.

S prvom suprugom Maggie Johnson dobio je dvoje djece, sina Kylea koji je rođen 1968. godine i kćer Allison 1972. godine koji su ostvarili uspješne karijere u svijetu showbussinesa. Kyle je postao jazz glazbenik i objavio je desetak albuma, te snima glazbu za očeve filmove poput "Mystic River", "Million Dollar Baby", "Invictus" i druge. Allison se pak okušala u glumi, manekenstvu te režiji. Režirala je romantičnu dramu "Battlecreek" iz 2017. godine, a s ocem je glumila u njegovom filmu "The Mule" 2018. godine.

Clintov brak s Maggie počeo se raspadati krajem 70-ih nakon čega je on počeo živjeti s glumicom Sondrom Locke koja je u to vrijeme bila u braku. Clint i Maggie službeno su se razveli 1984. godine, ali Sondra se od svog supruga nikada nije razvela, u vrijeme suživota s Clintom imala je dva pobačaja.

Dok je živio sa Sondrom, Clint je imao još jednu aferu sa stjuardesom Jacelyn Reeves s kojom je također dobio dvoje djece, sina Scotta i kćer Kathryn, a njihov je identitet svijetu bio nepoznat sve do 2000. godine.

Scott je danas najpopularniji među braćom, snimio je pregršt filmova, uključujući hitove poput "Snowdena", "The Fate of the Furios" i "Pacific Rome". Kathryn je također krenula njegovim i očevim stopama i snimila je filmove "Jersey Boys" i "American Virus".

Clintu je sljedeće dijete rodila glumica Frances Fisher 1993. godine, kćer Francescu, čije je rođenje objavljeno na dan premijere njihova zajedničkog filma "Unforgiven". Proslavila se u reality showu "Mrs. Eastwood & Company", a glumila je u serijama "Twin Peaks" i "Fargo", a danas je i uspješna influencerica.

U vezi s televizijskom voditeljicom Dinom Ruiz, Clint je 1996. godine dobio kćer Morgan koja se pojavila u nekoliko njegovih filmova, no o njezinom se privatnom životu malo zna i rijetko se pojavljuje u javnosti.

No najzanimljivija je priča o Clintovoj tajnoj kćeri, Laurie Murray, rođenoj 1954. godine, što ju čini najstarijim djetetom u obitelji Eastwood. Identitet Lauriene majke nije poznat, a navodno mu je tajila da je rodila njegovo dijete. Laurie je posvojio par Clyde i Hellen Warren iz Seattlea, a ona je u trag svom ocu ušla čak 30 godina prije nego je javnost doznala za nju.

Otkrila je sama kako su na njezinom rodnom listu navedeni Clintovi podaci i bila je odlučna da stupi u kontakt s njim. S godinama su se ona i Clint zbližili, a on ju smatra davno izgubljenom kćeri.

Prema dokumentarnom filmu iz 2012. godine, točan broj Clintove djece je nepoznat i nitko, uključujući i biografa glumačke legende, nije otkrio točan broj.