Patton Oswalt i Michelle McNamara bili su u braku skoro 11 godina kada je ona iznenada preminula u snu od slučajnog predoziranja lijekovima.

Ljubavna priča glumca Pattona Oswalta (52) i spisateljice Michelle McNamare jedna je od onih na koje je teško ne zaplakati zbog tragičnog ishoda.

Upoznali su se u svibnju 2003. nakon Pattonovog stand up nastupa u klubu u Los Angelesu. "Tijekom svoje izvedbe priznao sam da sam slab na Irkinje i da su one moj kriptonit. Michelle mi je nakon nastupa prišla sa svojim prijateljicama, dodirnula moju lijevu ruku i rekla: 'Irske cure, lijepo!'", ispričao je svojedobno Oswalt.

Glumac, koji je poznat po ulozi Spencea u seriji "Kralj Queensa", je ostao zapanjen njezinim riječima i ljepotom da je ostao stajati na mjestu dok je ona otišla u drugi dio kluba. Ubrzo ga je prijatelj nagovorio da joj priđe.

"Mislim da je to bila odmah ljubav za mene, no njoj je trebalo nekoliko mjeseci. Ali dobro smo napredovali jer već je u rujnu uselila k meni", rekao je Patton. Par se vjenčao 24. rujna 2005., a 2009. su dobili kćer Alice.

Poznato je da je Michelle bila fascinirana stvarnim ubojstvima, posebno onim iz Kathleen Lombardo iz 1984. koje se dogodilo u blizini njezinog doma u Oak Parku. Spisateljica je od 2006. vodila svoju internetsku stranicu TrueCrimeDiary (Dnevnik stvarnih zločina) i posvetila se istraživačkom radu zločina.

Posebno se posvetila istrazi serijskog ubojice naziva Golden State Killer koji je ubijao u Kaliforniji. McNamara je radila na svojoj prvoj knjizi "I'll Be Gone in the Dark: One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer" kada je preminula u snu 21. travnja 2016. od slučajnog predoziranja lijekovima. Tome je doprinijelo i to što je imala problema sa srcem, a umrla je nekoliko dana nakon 46. rođendana.

Glumac je u dokumentarcu "Patton Oswalt: Annihilation" rekao da je dan njezine smrti bio drugi najgori u njegovom životu, a da je prvi bio kad je morao tu vijest prenijeti njihovoj kćeri Alice.

Oswalt nije mogao dopustiti da Michellina knjiga ostane nedovršena te ju je dovršio u veljači 2018. uz pomoć Paula Haynea i Billyja Jensena koji su poznati po pisanju o stvarnim zločinima. To se pokazalo kao dobar potez jer je dosegnula drugu mjestu na listi bestsellera New York Timesa.

Nakon izlaska knjige kalifornijske vlasti su u travnju 2018., kako su izvijestile, uhvatile ubojicu naziva Golden State Killer, a riječ je bila o muškarcu Josephu James DeAngelu. Glumac tvrdi da neće nikad reći da je za to zaslužan rad njegove supruge jer ne žele odati priznanje nekom novinaru ili piscu.

Patton je ponovno nakon smrti supruge pronašao ljubav na Facebooku gdje je upoznao glumicu Meredith Salenger. Vjenčali su se u studenom 2017.

Inače, u lipnju prošle godine na HBO-u je izašla dokumentarna serija "I'll Be Gone in the Dark" koja se vrti oko Michelle McNamara dok piše knjigu o i istražuje ubojicu Golden Statea.