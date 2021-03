Patrick Swayze i Lisa Niemi vjenčali su se 12. lipnja 1975. godine, a u braku su ostali sve do njegove smrti 14. rujna 2009. godine.

Preminuli američki glumac i zvijezda filma "Prljavi ples" Patrick Swayze bio je jedan od najpopularnijih i najpoželjnijih muškaraca svog doba, no njegovo je srce ipak pripadalo samo jednoj ženi koju je volio od mladih dana.

Njegov život promijenio se kada je imao 20 godina i kada je prvi put ugledao Lisu Niemi kojoj je tada bilo svega 16 godina, a s kojom je naposlijetku proveo 34 godine braka. Njihova ljubavna priča podsjeća upravo na onu iz "Prljavog plesa" jer je započela u plesnoj školi gdje je Lisa upisala satove plesa, a koju je vodio nitko drugi nego Patrickova majka Patsy. Unatoč tome što su tada bili jako mladi, već su tada osjetili nešto jako jedno prema drugome, poput nevidljive veze koju nisu znali opisati.

"Izašli smo na pozornicu, pogledala sam ga u oči i odjednom kao da je sve oživjelo", prisjetila se Lisa njihova prvog nastupa, iako se on morao dobro potruditi da je uspije osvojiti.

U više navrata Patrick je izjavio kako ga je Lisa očarala na prvi pogled i tako je pričao sve do svoje smrti 2009. godine kada je preminuo od posljedica raka gušterače.

"Znao sam da je ona najpametnija djevojka koju sam u životu upoznao. Prije nje nikog sličnog nisam upoznao" izjavio je Patrick u jednom od intervjua za magazin People 2007. godine.

Možda je teško zamisliti da bi se takav poželjni neženja poput, kao što je bio Patrick morao truditi da osvoji djevojku koja mu se svidjela, no kako se pokazalo, Lisa Niemi stvarno nije bila poput drugih djevojaka. Pet godina kasnije, točnije 12. lipnja 1975. par se vjenčao i ostao u braku sve do posljednjeg dana Patrickova života.

Niemi mu je i tijekom karijere bila velika podrška, pomagala mu je s kultnim plesnim scenama iz "Prljavog plesa", a nadahnula ga je i za njegovu baladu "She is like the wind". Zajedno su glumili u filmu "Posljednji ples" koji je Lisa sama napisala i režirala. Uz to vodili su građevinsku tvrtku i bavili se uzgojem konja na ranču u dolini San Fernando. Živjeli su gotovo idiličnim životom, sve dok nisu saznali šokantnu vijest.

Bilo je to u ožujku 2008. godine kada je glumcu dijagnosticiran rak gušterače koji je već bio u četvrtoj fazi, nakon čega su se njihovi životi okrenuli za 360 stupnjeva.

Lisa je priznala kako se osjećala strašno zbog dijagnoze i suprugove bolest.

"Budući da smo se u tim trenucima borili za njegov život, govorila sam sama sebi da se smijem slomiti, smijem plakati, paničati ali ne tada. Donijela sam odluku da ću biti onakva kakva trebam biti da bi se on osjećao bolje", izjavila je jednom prilikom.

Za nju je to značilo da bude uz njega u svim mogućim trenucima. Držala ga je ruku, vodila na liječničke preglede, davala mu lijekove, čak se educirala o njegovom stanju i bolesti.

"O svemu sam vodila opširne bilješke jer sam znala da on nije jedini pacijent svojih liječnika i morala sam sama nekako pridonijeti njegovom zdravlju. Posvetiti mu se na način na koji nitko drugi nije mogao", otkrila je u intervjuu za Cancer Connect.

Unatoč tome što je činila sve što je bilo u njezinoj moći da pomogne Patricku, ono najgore je tek dolazilo. 14. rujna glumac je preminuo u njihovu obiteljskom domu.

"Mislila sam da ću tijekom 22 mjeseca, koliko je bolest trajala, imati dovoljno vremena da se naviknem na ideju da ga gubim. Ali kad se to stvarno dogodilo, bila je to ogromna i neopisiva bol. Osjećala sam se kao da me pregazio kamion", priznala je Lisa.

Ali posljednje riječi koje su ona i Patrick izmijenili ipak su na nju ostavili neizbrisivi trag i utjecale su na njezine buduće veze, što je opisala u svojim memoarima iz 2011. godine "Worth Fighting For" i otkrila da je posljednje što joj je rekao bilo da ju voli.

"Žalim što mu nisam dovoljno puta rekla da ga volim u te 34 godine", zaključila je tužno nakon svega.

Lisa je nakon njegove smrti novu ljubav pronašla s draguljarem Albertom DePriscom koji ju i zaprosio. U jednom od intervjua izjavila je kako Patricka sanjala mjesec dana prije vjenčanja i shvatila je to kao njegov blagoslov i i poticaj da krene dalje sa životom.

No, tek deset godina nakon smrti svog supruga, Lisa je smogla snage da javno progovori o njihovom odnosu i ljubavi, ali i nekim nepoznatim detaljima glumčeva života i to u dokumentarnom filmu "Ja sam Patrick Swayze". U njemu je između ostalog otkrila da je njezin pokojni suprug bio žrtva zlostavljanja kao dijete od strane majke koja ga je tukla sve do 18. godine, no da je kasnije uspio izgraditi zdrav odnos.

Patrick i Lisa nikada nisu postali roditelji, a ona je 1990. godine doživjela spontani pobačaj što je njemu slomilo srce jer je više od svega htio biti tata. To se dogodilo između dvije velike tragedije koje su potresle njihovu obitelj, jer 1982. godine njegov otac je preminuo od posljedica srčanog udara, a 1994. godine njegova sestra Vicky oduzela je sama sebi život. Sve to glumca je dovelo do ovisnosti o alkoholu, što je utjecalo na njegov poslovni, ali i privatni život. On Lisa su čak 2003. godine bili na rubu razvoda, no potražili su pomoć od jednog vidovnjaka koji im je navodno pomogao izliječiti odnos zatrovan nepovjerenjem i gorčinom.

Par se pomirio 2004. godine i uspješno prebrodio tešku situaciju i nastavio se voljeti do kobnog jesenskog dana kada je Patrick preminuo, a Lisa ostala sama.