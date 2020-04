Jessica Lange i Sam Shepard u vezi su proveli 27 godina, a zajedno su dobili kći Hannah Jane Shepard i sina Samuela Walkera Sheparda.

Lubavna priča Jessice Lange i Sama Sheparda bila je jedna od najvećih holivudskih priča svih vremena. Par se upoznao 1982. godine na snimanju filma "Frances" nakon čega su se počeli viđati, no pred oltar nikada nisu stali ali je zato dobila svoju filmsku ekranizaciju.

Sam je u vrijeme kada je upoznao Jessicu bio u braku s O-Lan Jones, a ona s baletanom Mihailom Barišnjikovim. On i Jessica voljeli su se godinama, no o svojoj su ljubavi rijetko kada pričali u javnosti, štoviše zajedno su bili sve do 2009. godine, a to su otkrili tek dvije godine kasnije.

Sam je jednom prilikom bio izjavio da je Jessica jedina žena s kojom je mogao živjeti, jer koja druga bi ga trpila, te dodao da je bila nevjerojatno iskrena osoba.

Njihovu ljubav pretočio je u scenarij filma "Fool for love", priči koja se temelji na sudbini para koji može i ne može biti zajedno, a iako su bili odlučili da o svojoj ljubavi neće puno govoriti, Jessica je bila ta koja je znala prekinuti tu tišinu.

"On je sjajan čovjek, tako prirodan. Niti jedan muškarac ne može se po muškosti usporediti s njim", bila je izjavila.

Sam je 2017. godine preminuo od posljedica Lou Gehrigove bolesti u 73. godini života, a Jessica mu je do smrti ostala najveća ljubav. Zajedno su proveli 27 godina, a tek nekoliko tjedana prije njegove smrti Jessica je u intervjuu za magazin AARP dala veliki intervju u kojem je progovorila i o njemu.

"Ne bih ga nazvala opuštenim i duhovitim, ali svi imamo tu neku mračnu stranu, a on joj je oduvijek znao pristupiti s dozom humora", otkrila je Jessica i priznala čime ju je osvojio.

Jessica je ovih dana navršrila 71 godinu, a Sama i dan danas u njezinom životu nitko nije uspio zamijeniti.