Hayden Panettiere i Vladimir Kličko zajedno su bili devet godina, a dobili su kćer Kayu.

Američka glumica i zvijezda serije "Heroji" Hayden Panettiere i bivši boksač Vladimir Kličko slovili su kao jedan od najzanimljivijih i najpopularnijih parova u svijetu slavnih, no njihova je ljubavna priča ipak neslavno završila.

Par je bio zajedno od 2009. do 2018. godine, a gdje god da su se pojavili nisu mogli proći nezapaženo i to prvenstveno zbog velike razlike u visini. Naime, ona je visoka 153 centimetra, a Vladimir 198. U svibnju 2011. godine razišli su se zbog prenatrpanih poslovnih rasporeda, no romansu su obnovili 2013. godine te se ubrzo zaručili.

"Znam da sam ja jako mala, a on jako velik. Tako smo se i upoznali. Ja sam mu rekla da je ogroman, a on meni da sam sitna i to je bilo to", izjavila je Hayden u showu slavne voditeljice Ellen DeGeneres.

Zajedno su proveli devet godina, a da su se prekinuli javnost nije dugo znala. Sve se odvilo u tajnosti, a za njihov se prekid ne bi ni saznalo da plavokosa glumica nije bila uhvaćena u noćnom provodu s glumcem Brianom Hickersonom.

Nakon prekida zaruka Hayden i Viktor ostali su u dobrim odnosima zbog kćeri Kaye koju su dobili u prosincu 2014. godine i koju su nastavili zajedno odgajati. Kaya je živjela s ocem i njegovom obitelji u Ukrajini, no trenutačno je na sigurnom u SAD-u. Tijekom 9-godišnje veze s Kličkom, Hayden je bila mirna i povučena, no priznala je kako je patila od postporođajne depresije nakon Kayina rođenja, a nakon prekida za nju su počeli novi problemi.

Naime, njezinog novog dečka Briana policija je nekoliko puta uhićivala zbog nasila u obitelji i to nakon što je udario Hayden, između ostalog i u lice nakon svađe u njihovom domu u Wyomingu. Obitelj i prijatelji nisu krili zabrinutost za nju još na početku te veze, njihov strah se pojačao kada je glumica počela sve više piti, a njezini su prijatelji stahovali da bi priča s Brianom mogao imati tragičan kraj.

Iako se pričalo kako je Kaya u Ukrajini samo privremeno kako bi bila s ocem, pokazalo se da to i nije baš tako te da ju je Vladimir želio maknuti što dalje od majčinih problema, nasilja, alkoholnih ispada i čudnog ponašanja.

"Ovo je vrlo teška situacija koju Hayden mora nekako riješiti. Njezin je trenutni život potpuni kaos i mora se riješiti problematičnog dečka. Nitko ne zna zašto i dalje održava vezu zbog koje se samo osjeća loše", otkrio je izvor blizak glumici jednom prilikom, dok je ona oduvijek tvrdila da je s Vladimirom ostala u bliskim odnosima kako njihovoj kćeri niakda ne bi ništa nedostajalo.

