The White Stripes

The White Stripes su 1997. godine nastali u Detroitu, a Jack i Meg White do danas su ostali jedan od najpoznatijih parova u svijetu rock glazbe.

Svatko tko je imao priliku pogledati uživo koncert benda The White Stripes mogao je svjedočiti činjenici da je Jack White kolegicu Meg oslovljavao kao "veliku sestru". Takva je barem bila priča na početku njihove karijere kada su krenuli s bendom. Danas je Jack White jedan od najvećih glazbenika na svijetu, a Meg je netragom nestala.

Jack i Meg su na početku karijere tvrdili kako su najmlađi od 10 braće i sestara, a bend su oformili nakon što je Meg na "Bastille Dayju" 1997. godine učila svirati bubnjeve. Stvari su zapravo bile sasvim drugačije.

John Gillis upoznao je Meghan White početkom 90-ih godina dok su oboje pohađali istu školu, a ona je u to vrijeme radila kao konobarica. Kretali su se u istim krugovima na području američkog Detroita, išli su na koncerte i na kraju su postali par. Par se vjenčao 21. rujna 1996. godine kada su boje imali 21. Umjesto da ona uzme njegovo prezime, John je uzeo prezime White, preimenovao se u Jack i tako postao ličnost kakvu znamo danas.

Rastali se prije nego su ih "skužili"

U to je vrijeme Jack svirao bubnjeve i gitaru u nekoliko bendova. Ipak, ubrzo nakon što su se vjenčali par je osnovao svoj vlastiti duo te su počeli s pričom prema javnosti da su brat i sestra, a ne par. Svi su im vjerovali u početku, no razotkriveni su 2001. godine kada je duo postao globalno popularan. Lokalne novine čak su objavile i potvrdu o braku kao dokaz.

Par ih je i tu preduhitrio jer u to vrijeme više nisu bili ni u braku, već su se rastali 2000. godine. Albumima "White Blood Cells" i "Elephant" osvojili su rock svijet i do danas ostali jedan od najboljih glazbenih projekata s početka 2000-ih, no previše detalja o svom privatnom životu nikada nisu otkrivali.

Jack White je jednom prilikom u intervjuu za američki Rolling Stone istaknuo kako im je laž o tome da su brat i sestra puno pomogla jer ih je struka shvaćala ozbiljnije nego što bi bio slučaj da su odmah rekli kako su par. Funckionirali su odlično na pozornici i van nje, no ipak su 2011. godine na žalost svih fanova diljem svijeta raspustili duo i više nikada nisu zajedno svirali. Posljednji studijski album, "Icky Thump", objavili su četiri godine prije razlaza.

Jack i Meg White bend su raspustili čitavo desetljeće nakon što su se oni kao par razišli. Jack se nakon Meg vjenčao s Karen Elston 2005. godine, a rastali su se 2013. Meg se udala za Jacksona Smitha 2009., a rastali su se pet godina kasnije. Dok se Meg povukla s glazbene scene, Jack White je na vrhuncu snage, svira u nekoliko bendova, ima vlastitu diskografsku kuću te nastupa i kao solo izvođač.