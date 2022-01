Daniel Craig i Rachel Weisz poznavali su se godinama prije nego što je došao pravi trenutak pa su se u potpunosti posvetili svojoj ljubavnoj priči.

Holivudski glumac Daniel Craig svjetsku je slavu stekao ulogom Jamesa Bonda, a Rachel Weisz je glumica nagrađena Oscarom, no kada se ovaj par tajno vjenčao 2011. godine, iznenadili su cijeli svijet.

Prema pisanju Metro UK-a, Daniel i Rachel upoznali su se još na sveučilištu, mnogo prije nego što je bilo koji od njih postao svjetski poznat, točnije njihov prvi susret dogodio se 1994. godine u Studiju nacionalnog kazališta.

Tome je svjedočio operni kritičar Daily Telegrapha, Rupert Christiansen, koji ih je prvi put vidio kako rade zajedno u predstavi pod nazivom "Les Grandes Horizontales". Christiansen je na predstavi o kurtizanama iz 19. stoljeća radio kao povijesni konzultant i često se s njima družio.

"Naravno, niti jedno od njih tada nije bilo poznato pa je njihov prvi susret ostao nezabilježen. No zaplet ih je doveo u brojne ljubavne klinčeve i bilo je puno seksualnih scena i seksualne kemije među njima", izjavio je za The Daily Telegraph.

Nakon toga njihove su glumačke karijere napredovale, no putevi su im se razišli i svatko je pronašao svoje uspjehe, i na poslu i u ljubavi. Tek godinama kasnije njihovi su se putovi ponovno ukrstili i to kada su dobili ulogu bračnog para u trileru "Kuća snova".

U to vrijeme je Rachelina devetogodišnja veza s redateljem Darrenom Aronofskyjem bila pri kraju, kao i Danielove zaruke sa Satsuki Mitchellom. Zato su su pri samom kraju snimanju konačno odlučili istražiti i otkriti što zapravo osjećaju jedno prema drugome.

Rachel je tako u jednom od intervjua iskreno priznala kako im se nije dogodila ljubav na prvi pogled.

“Nije baš bilo tako. Bili smo prijatelji godinama", izjavila je za Marie Claire.

Prije nego što je Daniel ušao ponovno u njezin život, Rachel je provela devet godina s Darrenom i unatoč njihovoj dugogodišnjoj vezi i činjenici da su 2006. godine dobili sina Henryja, nikada nisu stali pred oltar.

No Daniel je uspio promijeniti njezina uvjerenja o braku, jer ni sama nije vjerovala da će se ikada udati.

“Nikad nisam mislila da ću se udati. To nije bila moja ambicija i razmišljala sam suprotno od toga. Nisam se nikad mogla povezati ni s romantičnim komedijama. No tada se jednostavno sve dogodilo, bila sam sretna i zrelija. S ponosom nosim svoj prsten”, izjavila je za The Standard.

Njihovo je vjenčanje bilo tajno, a nakon njega svoj su život odlučili držati podalje od javnosti i danas slove kao jedan od najprivatnijih parova u Hollywoodu, a u tome se krije i tajna uspješnog braka.

“On je jednostavno previše poznat i morate nekako zaštititi svoj brak. Jednostavno ne morate sve dijeliti sa svima", izjavila je Rachel za More.

U travnju 2018. godine postali su roditelji djevojčice što je također bilo obavijeno velom tajne, dok iz prethodnih veza Rachel ima sina Henryja s Aronofskym, dok Craig ima kćer Ellu s bivšom suprugom Fionom Loudon.

