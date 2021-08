Charlie Watts i Shirley Ann Shepard u braku su proveli 57 godina, a on je slovio kao vjerni član Rolling Stonesa.

Vijest o smrti bubnjara i člana Rolling Stonesa , 80-godišnjeg Charlieja Wattsa rastužila je glazbeni svijet i obožavatelje kultnih rokera, prijatelje, a najteže je njegovoj obitelji koja u ovim teškim trenucima moli za privatnost.

Charlie je iza sebe ostavio 82-godišnju suprugu Shirley Ann Shepard, koju je upoznao prije vremena najveće slave s bendom, točnije prije nego što je bend i postojao, a ona je bila jedina ljubav njegova života. Vjenčali su se 1964. godine i u sretnom braku živjeli dugih 57 godina sve do njegove smrti, a 1968. godine dobili su kćer Seraphinu.

Inače, Charlie je bio poznat kao vjeran i odan suprug svojoj Shirley, čak i na svjetskim turnejama koje su znale biti poprilično razuzdane, no on se zbog svoje ljubavi odrekao druženja s grupijima i obožavateljicama koje su opsjedale ostale članove. Dečki su jednom prilikom posjetili i Playboyevu vilu, no prema pisanju The Suna Charlieja je u njoj više zanimala soba za igre nego žene.

Tužna vijest iz Londona dolazi nekoliko tjedana nakon što je objavljeno da će Charlie propustiti turneju u SAD-u kako bi se oporavio od medicinskog zahvata, ali nije otkriveno točno kakvog. 2004. godine obolio je i liječio se od raka grla.

Charlie je član Rolling Stonesa bio od siječnja 1963. godine kada se pridružio Micku Jaggeru, Keithu Richardsu i Brianu Jonesu. Kao veliki ljubitelj jazza, pomogao im je da uz Beatlese postanu ikone i to hitovima koji su danas postali kultni poput "I Can't Get No Satisfaction", "Jumpin Jack Flash", "The Last Time", "Get Off My Cloud" i Sympathy for the Devil".