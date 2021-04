Ljubavna priča Caliste Flockhart i Harrisona Forda započela je 2002. godine na dodjeli Zlatnih globusa, kada je glumica i sama odlučila uzeti sudbinu u svoje ruke i upoznati muškarca svog života.

Kada se pročula vijest da su Harrison Ford i Calista Flockhart zajedno, njihova je romansa naišla na mnoge skeptične i negativne komentare iz nekoliko razloga.

Prije svega mnogi su mislila kako neće uspjeti zbog razlike od 22 godine, a i njegova ljubavna prošlost nije im baš išla u prilog. No oni se na takve kritičare nisu obazirali, pogotovo Calista koja im je odlučila dati šansu i pokazalo se da je to dobro učinila, jer su danas jedan od najdugovječnijih holivudskih parova.

Što se tiče Harrisonova ljubavnog života i zašto su svi sumnjali u njega je njegov prvi brak s Mary Marquardt koji je potrajao od 1964. do 1979. godine i u kojem su dobili sinove Bena i Willarda. No pokazalo se da je njihov odnos bio sve samo ne savršen i da je Harrison imao aferu s Carrie Fisher na snimanju "Ratova zvijezda" 1977. godine, što je otkriveno u glumičinim memoarima koje je objavila prije četiri godine. Njegova nevjera presudila je braku, ali to nije bio kraj njegovih ljubavnih pothvata.

Tako je 1983. godine oženio scenaristicu Melissu Mathison s kojom je dobio Malcolma i Georgiju, a 2000. godine počeli su živjeti odvojeno. Unatoč veliku trudu i ulaganju u spas braka, Melissa je godinu dana kasnije potvrdila da je podnijela zahtjev za razvod.

Već 2002. godine dogodio se sudbonosni susret Harrisona i Caliste i to na dodjeli Zlatnih globusa u Los Angelesu, nakon što je ona sama odlučila izvesti potez kako bi dobila priliku da ga upozna. Tako ga je zapravo "slučajno" zalila pićem, a njezin se odvažni potez itekako isplatio. Odmah je pao dogovor za ponovni susret, a Calistin sljedeći korak bilo je angažiranje kolege Jamesa Marsdena da joj pomogne u cijeloj toj situaciji jer jednostavno nije mogla odoljeti Harrisonu.

"Rekla mi je da dođem na večeru s njom i Harrisonom, da joj budem podrška. Iako nas je bilo samo troje za stolom, ispostavilo se da je sve ispalo super. Nakon večere otišli smo do njega, ali on je bio poprilično distanciran. Ali popili smo nekoliko pića i onda me je u jednom trenutku pogledao i rekao mi da se moram pokupiti", prisjetio se James u jednom od intervjua 2013. godine.

Calistin se plan tako počeo dobro razvijati, a ona je sama u nekoliko navrata priznala ju Harrisonova ljubavna prošlost uopće nije zanimala, kao ni njegove godine.

"To me ne zanima. Ponekad i zaboravljam da je stariji 22 godine od mene i to nimalo ne utječe na našu vezu. Sviđa mi se kako izgleda ujutro, nije samo zgodan, jako je sladak. Izgleda kao dječačić.", izjavila je za magazin Hello jednom prilikom.

A godine niti za Harrisona nisu bile presudan faktor ni u kom pogledu, kao ni što je pronašao ljubav u starijoj životnoj dobi.

"Nisam bio iznenađen što sam se uspio zaljubiti, nije me to nimalo iznenadilo", priznao je glumac, no nije očekivao da će postati i otac.

Naime, godinu dana prije nego što su se upoznali, Calista je posvojila dječaka, a Harrison je sretno prihvatio ulogu njegova oca i nije propustio niti jedan važan trenutak u njegovu životu.

"To nisam uopće očekivao. Bio sam iznenađeno što se togas tiče, ali i sretan. Mislim da je Liam imao šest ili osam mjeseci kada sam upoznao njega i Calistu. I od onda se nismo razdvojili. Vikendom radimo sve što Calista i Liam žele, vozimo se ili idemo na planinarenje. Izgradio sam mu nedavno kućicu za ptice", izjavio je Harrison.

Par se danas rijetko pojavljuje u javnosti i živi mirnim životom, ali kada se pojave ne propuštaju priliku da pokažu svijetu koliko se još uvijek vole, bilo da razmjenjuju nježne poljupce na ulici ili šeću zagrljeni.