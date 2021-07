Alice Campello-Morata i Alvaro Morata vjenčali su se u lipnju 2017. u Veneciji i imaju troje djece.

Španjolac Alvaro Morata (28), koji se nalazi na listama najzgodnijih nogometaša na Euru 2020., zamijetio je svoju suprugu Alice Campello (26) na Instagramu, a ona ga je isprva ignorirala.

Igrač Juventusa je 2016. vidio fotografiju koju je objavila modna talijanska dizajnerica i manekenka te je pitao svoje prijatelje poznaje li ju tko i može li ga upoznati s njom. No nisu imali zajedničkih poznanika pa je Alvaro poslao poruku Alice.

"Javio mi se na Instagramu i odgovorila sam mu dugo vremena nakon toga i na kraju sam se pristala naći s njim. Kada sam sam ga upoznala uživo, shvatila sam da ima ozbiljne namjere. Na primjer, dva tjedna nakon našeg prvog spoja, vozio se osam sati autom da bi upoznao moju obitelj i vratio se kasno u Torino, iako je imao rano trening s Juventusom. Pokazao je kakav je kroz tu gestu i još tisuću ostalih", ispričala je plavokosa ljepotica.

Otkrila je su njegovi prijatelji i obitelj isticali da nikad nisu vidjeli Alvara takvog, a on mi je neprestano govorio da me želi oženiti. "Zaprosio me osam mjeseci nakon našeg prvog izlaska", rekla je Alice.

Par se vjenčao u lipnju 2017. u Veneciji, a imaju blizance Leonarda i Alessandra (2) te su prije devet mjeseci dobila sina Edoarda. Alice je Alvara pratila iz Italije u španjolski Real Madrid nakon čega je otišao u Chelsea i Atletico Madrid da bi se na kraju vratio u Juventus za koji trenutno igra.

"Kada se zaljubiš, promijeniš priroritete i samo želiš nešto izgraditi sa osobom koju voliš. To se i meni dogodilo", istaknula je Campello.

Inače, Alice često dijeli fotografije s djecom i mužem Alvarom na Instagramu na kojem ju prati 2.5 milijuna ljudi koji joj često daju komplimente zbog njezine ljepote. Nogometaš ima više od 13 milijuna pratitelja na svom Instagram profilu.