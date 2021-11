Boksač Alen Babić zaprosio je svoju Klaru nakon pobjede u ringu prije nekoliko mjeseci, a sretni par zajedno je pet godina.

Hrvatski boksač u usponu, 30-godišnji Alen Babić, proteklog je ljeta nakon pobjede u ringu protiv Marka Bennetta kleknuo pred svoju dugogodišnju djevojku Klaru i na najljepši joj način čestitao rođendan. Prije nekoliko je dana u intervjuu za Večernji list priznao kako nije bio siguran da će ona pristati.

"Nije bilo sigurno niti da će reći da pa bih ja prihvatio i da je rekla "ne". Sve je bilo isplanirano za tu borbu a ja sam čak tri sata bio na televizijskoj probi jer to je na malom ekranu trebalo izgledati dobro", ispričao je Babić za Večernji list.

Klaru je zaprosio usred prijenosa. "Lady Savage... Will you marry the Savage?", pisao je na video-zidu iza nje. Babićeva zaručnica priznala je kako je uvijek zamišljala kako će taj trenutak izgledati, no način na koji ju je Alen zaprosio nije mogla ni zamisliti. Istaknula je kako je sretna te je ponosna na svog zaručnika.

"Samo su joj 22, ali želim je zadržati do kraja života, zato sam ovo učinio. Beznadno sam romantičan", rekao je Alen nakon što je kleknuo.

Boksač je sa svojom djevojkom u vezi pet godina, a prohodali su kada je njoj bilo 17. Priznao je kako je već dugo htio zaprositi. Klara inače studira klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a u svemu podržava svog zaručnika. Alen nikada nije skrivao svoje osjećaje prema njoj, a na društvenim mrežama joj redovito posvećuje romantične objave.

U Klaru se zaljubio čim ju je upoznao, a od milja je zove Lady Savage. "Nije da uvijek zaslužujemo jedno drugo, ali još se u nju zaljubim svakoga dana. Zamišljam kako će nam izgledati djeca i molim se da sam napravio dovoljno dobroga u životu da zaslužim ovo predivno stvorenje. Volim te, Lady Savage", napisao je u jednom postu prije nekoliko mjeseci.

Godinama se svađao sa suprugom prije nego je priznao da je ovisan o seksu, na kraju je i kćer odlučila krenuti njegovim stopama +25

Pojavila se nova fotka Hane i Graše, dok su neki fanovi oduševljeni, drugi pjevaču zamjeraju jednu stvar +25