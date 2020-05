Lisa Lopes bila je kreativna strana grupe TLC, s kojom je tijekom karijere dobila četiri Grammyja. Poginula je u stravičnoj nesreći 2002. godine.

Glazbenica Lisa Lopes, poznatija pod umjetničkim imenom "Left Eye", poginula je u prometnoj nesreći kada joj je bilo tek 30 godina, a njezina smrt i danas šokira glazbeni svijet. Popularna reperica i članica grupe TLC, koja je bila kreativna snaga slavnog sastava, danas bi proslavila 49. rođendan.

Lopes je rođena u Philadelphiji u konzervativnoj obitelji, a često je u intervjuima govorila kako joj je otac bio vojnik koji je obitelj tretirao kao da su u vojnom kampu. Njezini roditelji rastali su se dok je ona bila još u školi, a nakon toga živjela je s bakom. Za glazbu se počela zanimati još kao djevojčica te je s pet godina počela svirati sintesajzer. Već s 10 godina oformila je svoj prvi bend s rođacima, a nastupali su po lokalnim zabavama i crkvama.

Lisa je krajem 1990. godine otišla u Atlantu kako bi nastupila na audiciji za novu grupu 2nd Nature, koja se kasnije preimenovala u TLC. Skupa s Tionne Watkins i Crystal Jones Lisa je počela snimati pjesme. Već u samom početku njihove karijere promijenila se postava benda, a 1992. godine objavile su prvi album. Dvije godine kasnije objavljen je i drugi album, koji je prodan u više od 23 milijuna primjeraka diljem svijeta. Svoj nadimak "Left Eye" Lisa je dobila jer joj je član benda New Edition, Michael Bivins, rekao kako mu se sviđa jer ima seksi lijevo oko, dok joj desno nije toliko zgodno.

Krajem 90-ih godina grupa se počela zbog sve više svađa raspadati, a Lisa je krenula u solo karijeru. Kolegice iz grupe TLC često su je blatile u intervjuima te su govorile da je sebična i misli samo na svoj interes, no kasnije bi se predomislile te su tvrdile da u svakoj grupi mora doći do svađe i da to nije ništa čudno. S TLC Lisa je osvojila četiri nagrade Grammy, a upravo ona je bila kreatorica njihova sadržaja i scenskog nastupa. Kasnije je otvorila i vlastitu tvrtku za lov na talente te je htjela biti podrška mladima koji ulaze u svijet glazbe.

Teško djetinjstvo i nasilna veza

Što se privatnoga života tiče, Lisa nikada nije skrivala odakle dolazi. Često je pričala o teškom djetinjstvu te je govorila i o svojim problemima s alkoholom. Bila je u vezi s Andreom Risonom, a par je 1994. godine navršio na naslovnicama tabloida nakon što ju je Andre udario. U njihovoj svađi izbio je požar u kući u kojoj su živjeli, koja je na kraju do temelja izgorjela. Kasnije je pričala kako nije imala previše slobode jer ju je Andre napastovao psihički i fizički.

Lopes je bila prepuna tetovaža, a često se i samoozljeđivala te je po rukama imala ožiljke u obliku nekoliko riječi. Dva tjedna prije fatalne nesreće u kojoj je izgubila život Lisa je bila u nesreći u kojoj je poginuo 10-godišnji dječak. Automobil u Hondurasu vozila je Lisina asistentica, a upravo Lisa platila je troškove sprovoda te je pomogla financijski obitelji koliko god je mogla. Dječak se zvao Bayron Isaul Fuentes Lopez, a Lisa je danima pričala kako je uvjerena da je progoni duh dječaka te joj je bila nevjerojatna sličnost njihovih prezimena.

Nesreća u kojoj je poginula je snimljena

Lopes je vozila iznajmljeni terenac 25. travnja 2002. godine u Hondurasu s još troje ljudi u automobilu kada je odlučila zaobići kamion koji je sporo vozio. Do nesreće je došlo kada je pokušala izbjeći auto koji je dolazio u njezinu smjeru. Automobil koji je vozila prevrnuo se nekoliko puta na cesti, udario je u dva stabla te na kraju završio u provaliji uz cestu. Lisa i svi suvozači od siline udarca izletjeli su kroz prozore, a samo je glazbenica zadobila fatalne ozljede. Nesreća je snimljena jer su u tom trenutku snimali dokumentarac, a bila je dostupna i na YouTubeu. U nesreći je bila i Lisina sestra Reigndrop Lopes, a ona je preživjela.

Na njezinu sprovodu bile su tisuće ljudi, a mnoge kolege odale su joj počast. Nakon smrti objavljene su njezine snimke na kojima je radila te posthum i album, a mnogi su tvrdili kako svijet još dugo neće vidjeti talent sličan onome koji je imala Lisa Lopes.