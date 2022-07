Leni Klum objavila je fotku u bikiniju i pokazala kakve su je posljedice snašle nakon pretjeranog sunčanja.

Kćer Heidi Klum, Leni objavila je fotografiju u bikiniju i pokazala što ju je snašlo nakon pretjeranog izležavanja na suncu.

Pratiteljima je tim postom dala do znjanja koliko je bitno koristiti zaštitne kreme. Naime, pozirala je na ležaljci u bež badiću i tako pokazala masivne opekline koje je zadobila od sunca.

Pazeći da zadrži svoj smisao za humor u vezi s tom situacijom, našalila se u opisu:

"Malo me je sunce poljubilo".

Njezini pratitelji pisali su joj:

"Koristi Aloe Veru to pomaže u takvim situacijama", "Ajme pa ovo sigurno boli, koristi kremu s najvišim faktorom", "To nije poljubac, to su prave opekline".

Leni je nedavno viđena kako uživa na ručku u Beverly Hillsu sa svojim očuhom Sealom koji je Heidin bivši muž.

Heidi i Seal bili su u braku od 2005. do 2014. i zajedno su dobili troje djece Henryja, Johan i Lou.

Leni je veliku pažnju plijenila i na ovogodišnjoj modnoj reviji Dolce&Gabanne u Veneciji, samo nekoliko mjeseci nakon što je debitirala na Berlinskom tjednu mode. Tamo je spremno pozirala okupljenim fotografima i pozdravljala ih, namještajući se u tirkiznoj haljini bez naramenica, u kojoj je kasnije prošetala i pistom. Manekenka u usponu kombinaciju je začinila krunom ukrašenom draguljima, kao i glomaznim nakitom.

Osim što je tek počela nositi modne revije i krenula majčinim stopama, Leni je snimila već i prvu naslovnicu za časopis Glamour Germany, a upravo joj je Heidi najveća podrška.

