John Lennon bi ovih dana proslavio 81. rođendan, a prisjetili smo se njegove ljubavne priče s Yoko Ono, zbog koje su ga krivili da je rastavio jedan od najpopularnijih bendova u povijesti.

Britanski glazbenik John Lennon bio je jedan od osnivača najpopularnije grupe u povijesti glazbe, legendatnih The Beatlesa, a otkako su se pojavili plijenio je pozornost svakim svojim pokretom. Nakon što se bend raspao 1970. godine nastavio je svoju samostalnu karijeru, no zbog ljubavi njegova života mediji su ga najviše pratili.

Lennon je Yoko Ono upoznao na njezinoj izložbi u Londonu, a zaljubili su se na prvi pogled te su istoga časa postali centar svijeta jedno drugome. Oboje su bili u braku kada su se upoznali te su imali djecu sa svojim supružnicima, no to ih nije pokolebalo u planu da njihova veza uspije.

Yoko se Johnu javila s molbom da financira jednu od njezinih izložbi, a on ju je odmah pozvao k sebi s obzirom na to da u tom trenutku njegova prva supruga Cynthia nije bila kod kuće. Lennon je kasnije pričao kako su počeli piti i razgovarati u ponoć, a bila je zora kada su završili. "Nakon toga smo vodili ljubav i zaista je bilo prelijepo", rekao je jednom prilikom legendarni glazbenik. Njegova tadašnja supruga po povratku kući zatekla je Yoko u ogrtaču te je iste godine zatražila razvod.

John i Yoko znali su što će se dogoditi kada objave da su u vezi, no nisu bili svjesni da će im ljubav biti prepreka u karijerama. Yoko je ostala trudna malo nakon što su započeli vezu, ali je imala spontani pobačaj. Unatoč svemu vjenčali su se 20. ožujka 1969. godine u britanskom konzulatu u Gibraltaru. Ceremonija je bila privatna, no vijesti su obznanili svijetu ubrzo nakon vjenčanja.

Zajedno su napravili brojne filmove, novinarima su dopuštali da ih intervjuiraju i po 12 sati dnevno, a skupa su organizirali i prosvjede te su se borili za mir u svijetu. U tom je periodu njihova kreativnost izlazila na sve strane, dok je njegov odnos s Beatlesima polako nestajao. Nakon što su se Beatlesi razišli, Yoko je bila na meti njihovih obožavatelja i krivili su je za raspad popularnog benda. Lennon je sve odbacivao, no u javnost su počeli curiti detalji razgovora u kojem je Yoko Lennonu rekla da sam nastavi graditi karijeru.

Da je Yoko zaista žena puna iznenađenja, dokazuje i to što je 1973. godine objavila kako joj je od svega potreban odmor te je sredila da John jedno vrijeme bude s njezinom asistenticom May Pang, dok je ona pobjegla u New York. May i John bili su u vezi 18 mjeseci prije nego što se Yoko vratila Lennonu. "Trebalo mi je prostora i vremena za samu sebe. Nije mi smetalo što je John bio s May. Ona je inteligentna, prekrasna djevojka", rekla je Yoko Ono nakon cijele situacije.

Njihova ljubav bila je jača nego ikada, a 1975. Yoko je rodila njihova sina Seana Lennona.

John Lennon i Yoko Ono bili su zajedno 11 godina prije njegove tragične smrti 1980. godine. Mark Chapman upucao je pet puta Johna Lennona u New Yorku dok se glazbenik sa suprugom vraćao kući iz studija u kojem je snimao nove pjesme. Obožavatelji su ubrzo preplavili ulice te su skupa s cijelim svijetom tugovali zbog gubitka legendarnog Johna Lennona.