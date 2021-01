Larry King je vodio zanimljiv privatni život koji su obilježile i velike tragedije. U braku je bio osam puta.

Legendarni američki voditelj Larry King preminuo je u subotu u 88. godini života. Tijekom svoje blistave karijere odradio je više od 50.000 intervjua s poznatim svjetskim imenima, a uz uspješnu karijeru vodio je i zanimljiv privatni život.

King je pred oltar stao osam puta sa sedam žena. Svoju srednjoškolsku ljubav Fredu Miller oženio je 1952. kada je imao 19 godina. Njihova ljubav nije dugo potrajala i to zbog negodovanja njezine obitelji. Inzistirali su na tome da se njihov brak poništi te se par rastao samo godinu dana nakon što su se vjenčali. Nakon Frede kratko je bio u braku Annette Kaye, koja je u studenom 1961. godine rodila njegovog prvog sina Larryja Jr.-a. Svog sina je King upoznao tek kasnije kada je on imao oko 30 godina.

Iste godine kada mu se rodio sin, Larry se vjenčao sa svojom trećom suprugom, Playboyevom zečicom Alene Akins. Ceremoniju su održali u jednom od popularnih Playboyevih klubova, a slavni voditelj je i posvojio njezina sina Andyja 1961. Samo godinu kasnje su se rastali.

Četvrtu suprugu Mary Francos Stuphin oženio je 1963., no nakon rastave se ponovno vjenčao s Akins. S njom je dobio i svoje drugo dijete, kćer Chaiju. Drugi put su se rastali 1972. godine.

Peti put je Larry u bračnu luku uplovio 1976. godine. S profesoricom matematike Sharon Lepore bio je u braku sve do 1983. godine, a šest godina kasnije upoznao je poduzetnicu Julie Alexander. Pred nju je kleknuo na prvom spoju, a vjenčali su se nakon dva mjeseca veze, u listopadu 1989. Rastali su se godinu kasnije, no to nije značilo da je Larry izgubio vjeru u ljubav.

Za glumicu Deannu Lund zaručio se 1995. nakon nekoliko tjedana veze, no nikada se nisu vjenčali. Ipak, sedmi put se vjenčao 1997. sa Shawn Southwick. S glumicom, pjevačicom i TV voditeljicom se skrasio ni manje, ni više nego u svojoj bolničkoj sobi u Los Angelesu, gdje je bio zbog operacije srca. Par je dobio dvoje djece, Chance i Cannona. Posvojio je i njezina sina Dannyja, a na 10. godišnjicu braka našalio se na svoj račun te je rekao kako je Shawn jedina žena s kojom je izdržao do dvoznamenkastog broja.

Prije dvije godine par je predao papire za razvod, no ostali su bili u korektnim odnosima.

Kinga su pratile i strašne tragedije. Djeca koju je voditelj dobio s Alene, Andy i Chaija, preminula su u razmaku od nekoliko tjedana prošle godine. Andy je preminuo od srčanog udara, dok je Chaija izgubila bitku s rakom pluća.